DAÜ’de “7. Uluslararası İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı” yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi (BAİM) tarafından “7. Uluslararası İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı” düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, konferans, “Barışı Birlikte Kurmak: Antroposen'de İletişim, Toplum ve Medyayı Yeniden Düşünmek” temasıyla yapıldı.

Konfreransta, Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs, Türkiye’nin yanı sıra Estonya, İspanya, Portekiz, Avusturya, Belçika, Nijerya, Finlandiya, Filistin ve Pakistan’dan araştırmacı ve akademisyenler, barış gazeteciliği, hayvan hakları, barışın kurulmasına yönelik etnografik çalışmalar, küresel ısınma, iklim değişikliği ve bunların medyada temsili gibi konularda çok sayıda sunuş yaptı.

Üç gün süren ve İletişim Fakültesi Mor Salon’da yer alan konferansta açılış konuşmalarını Prof. Kaarle Nordenstreng ve Doç. Dr. Mashoed Bailie yaptı.

Prof. Kaarle Nordenstreng çevrim içi olarak konferansa katılarak, “Düzensiz Dünyayı Kucaklamak (Embracing the World Out of Order)” konulu sunum gerçekleştirdi.

Konferansın ikinci günü Doç. Dr. Mashoed Bailie’nin açılış konuşmasıyla başladı. Doç. Dr. Bailie “Kıssadan Hisse: Eleştirel Medya Çalışmalarında Tartışmayı Ateşlemek (Food For Thought: Fueling the Debate in Critical Media Studies) konulu sunum yaptı.

İkinci günün konuklarından biri de gazeteci Plestia Alaqad oldu. DAÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü mezunu, İsrail ile Filistin arasındaki savaşta başarılı bir gazetecilik örneği sergileyen, gazeteci Plestia Alaqad çevrim içi olarak bağlanarak konuştu.

Konferansa dair görüşlerini belirten BAİM Başkanı Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu da, barışçıl ses ve çabaları tehdit eden bölgedeki sosyal, coğrafi ve ekonomik kırılganlığın arttığı bu dönemde, BAİM’in varlığının ve çalışmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Aliefendioğlu, BAİM’in kurucusu Prof. Dr. Sevda Alankuş'un Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin barış gazeteciliğine yaptığı katkılar nedeniyle ödüllendirilmesinden mutluluk duyduklarını da aktardı.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy ise, DAÜ İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde geleneksel olarak düzenlenen konferansın verimli ve başarılı geçtiğini belirtti. Prof. Dr. Ersoy, DAÜ İletişim Fakültesi’nde barış kültürünün oldukça önemli olduğunu belirterek, fakültede barış çalışmalarının yapıldığının ve bunun fakülte misyonunun bir parçası olduğunun altını çizdi.

Bu tarz etkinliklerin merkezi olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Ersoy, yaklaşık 20 senedir İletişim Fakültesi’nde barış iletişimine yönelik konferansların ve farklı etkinliklerin düzenlendiğini vurguladı. Prof. Dr. Ersoy ayrıca geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden barış çalışmaları ve barış gazeteciliğinin önemli isimlerinden olan Prof. Dr. Johan Galtung’u saygıyla andıklarını da belirtti.