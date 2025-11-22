DAÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü mezununa turizm tasarımında prestijli ödül

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü 2004 yılı mezunu Kübra Sapmaz Özkan, Türkiye’nin ve Akdeniz’in en kapsamlı turizm organizasyonlarından biri olan Uluslararası Antalya Turizm Fuarı’nda (ATF25 Türkiye) gerçekleştirilen üç aşamalı değerlendirme sonucunda “En İyi Temalı Konsept Hotel Sushi Club Restaurant” projesi ile Turizm Tasarım Ödülü’ne layık görüldü.

Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde yedinci kez düzenlenen fuar, Türkiye ile dünya pazarlarına misafir üreten yabancı seyahat acentelerini, Türkiye’nin kaynak pazarlarındaki tur operatörlerini, uluslararası alanda hizmet kalitesiyle öne çıkan konaklama tesislerini ve turizm sektörüne teknoloji, hizmet ve katma değer sunan firmaları bir araya getirdi. Söz konusu fuar kapsamında bu yıl Turizm Tasarım Ödülleri de sahiplerini buldu. “Mitos Proje Interior Design”ın kurucu ve yöneticisi olan Kübra Sapmaz Özkan, ödüle değer görülen projesini Delta Marriott Hotel Antalya bünyesinde anahtar teslim uygulama ile 2023 yılında hayata geçirdi.

DAÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Afet Coşkun, bölüm mezunlarının ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettikleri başarıları gururla takip ettiklerini belirterek, bu önemli ödül dolayısıyla İç Mimar Kübra Sapmaz Özkan’ı tebrik ettiğini ifade etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise yaptığı açıklamada, “Üniversitemiz mezunlarının turizm tasarımı gibi yüksek rekabetin bulunduğu bir alanda uluslararası ölçekte takdir görmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin yaratıcı vizyonlarını sektöre başarıyla yansıttığını görmek, DAÜ’nün güçlü akademik birikiminin ve nitelikli eğitim anlayışının önemli bir göstergesidir. Bu değerli başarısından dolayı İç Mimar Kübra Sapmaz Özkan’ı tebrik ediyor, çalışmalarının aynı başarı ivmesiyle devam etmesini diliyorum.” dedi.