Cypfruvex ‘Ton başına 5 bin TL’ dedi, Üretici isyan etti: Üretimden koparız

Cypfruvex valensiya ürünü için alım fiyatı ton başına 5 bin TL olarak açıkladı, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu “Bu fiyat, maliyetleri karşılamayacak. Bu fiyatla üretici üretimden kopar, bu da ülke ekonomisine büyük bir darbe vurur” dedi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Cypfruvex valensiya ürünü için alım fiyatı ton başına 5 bin TL olarak açıkladı, üretici ayaklandı.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunarak, bu yıl narenciyede Cypfruvex’in açıkladığı valensiya ürünü alım fiyatının düşük olduğunu, açıklanan fiyatla üreticinin maliyetlerinin karşılanmadığını söyledi.

Narenciye üretiminin oldukça maliyetli ve meşakkatli bir iş olduğunu belirten Alioğlu, narenciye üreticilerinin bunu hak etmediğini ifade etti.

Birlik olarak, aylardır Tarım Bakanlığı’ndan görüşme talebi bulunduklarını ve kendilerine dönüş olmadığını da söyleyen Ali Alioğlu, “Karşımızda birlikleri ziyaret etmeyen bir zihniyet var. Tarım Bakanlığı bizleri dinlemelidir. Sadece fabrikaları gezmek yeterli değildir. Üreticinin sesine kulak verilmesi gerekiyor” dedi.

“Üretici bu fiyatı kabul etmiyor”

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, Cypfruvex’in bu sezon valensiya ürünü alımı için açıkladığı ton başına 5 bin TL’nin az olduğunu söyledi.

Güzelyurt bölgesinde 35 bin 581 dönüm narenciye plantasyon alanı olduğunu ve bunun 19 bin 587 dönümü valensiya bahçesi olduğuna dikkat çeken Alioğlu, geçen yıl Mart ayındaki yapılan hesaplamada, bir dönümlük valensiya bahçesinin yılda 13 bin 685 TL maliyeti olduğunu, bunun bu yıl 17-18 bin TL’ye kadar yükseldiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl yaşanan iklim koşullarından dolayı rekoltenin 50 bin ton civarında olduğunu da dile getiren Alioğlu, “Dönüm başına 2 ton gibi rekolte ortalaması var” dedi.

Alioğlu, “Cypfruvex tarafından belirlenen ve bakanlığın onayladığı ton başına 5 bin TL’lik alım fiyatını üretici kabul etmiyor. Bu fiyat, maliyetleri karşılamayacak. Bu fiyatla üretici üretimden kopar, bu da ülke ekonomisine büyük bir darbe vurur. Buradan şunu anladık ki, Cypfruvex’in açıkladığı fiyat, tüccar talep ettiği fiyatlardır. Eğer, bu ülkede bir narenciye politikası olmayacaksa, sadece hasat döneminde sırf ürün satılsın diye kararlar alınacaksa bizde bu bahçeleri kurutalım. Üretici, boşuna emek vermesin” ifadelerini kullandı.

“Tarım Bakanlığı üreticinin sesine kulak vermeli”

Birlik olarak aylardır Tarım Bakanlığı’ndan randevu almaya çalıştıklarını belirten Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Alioğlu, şöyle devam etti: “6 aydan beridir Tarım Bakanı Dursun Oğuz’dan randevu talep ediyoruz ama bize konuyla ilgili olarak kimse bir dönüş yapmadı. Bakan, geçen haftalarda bölgeye gelerek ihracatçıları ve fabrikaları ziyaret etti ancak üreticilerin sesi olan bizlerin kapısını çalmadı. Karşımızda birlikleri ziyaret etmeyen bir zihniyet var. Tarım Bakanlığı bizleri dinlemelidir. Bunu her zaman söyledik. Elbette ki, fabrikalar da gezilsin ama sadece fabrikaları gezmek yeterli değildir. Üreticinin sesine kulak verilmesi gerekiyor. Tarım Bakanlığı, narenciye sektörü içinde sadece Cypfruvex’i korumamalı. Üreticilerin kaderiyle oynamak doğru değildir. Bu böyle devam ederse hafta sonu yapılacak kitle toplantısında üreticimizin karar verdiği karar doğrultusunda eylem faaliyetine geçeceğiz.”