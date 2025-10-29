Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığına Mehmet Dana atandı
Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığına Mehmet Dana atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan görevden alınma ve atama kararnamelerine göre, Dışişleri Dairesi Genel Müdürü görevindeki Mehmet Dana, yarından itibaren görevinden alınarak Cumhurbakanlığı Müsteşarı görevine getirildi.
Dana’dan boşalan Dışişleri Dairesi Genel Müdür Mevkii'ne ise yarından itibaren Beniz Uluer Kaymak'ın atanmasına karar verildi.
