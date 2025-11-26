Lefkoşa22 °C

  3. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Şehir Plancıları Odası Başkanı ve yönetim kurulunu kabul etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Şehir Plancıları Odası Başkanı  Berkay Ramiz ve yönetim kurulunu kabul ederek görüştü.

 Cumhurbaşkanı Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Şehir Plancıları Odası’nın çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.
 Şehir Plancıları Odası Başkanı  Berkay Ramiz ise Cumhurbaşkanı Erhürman’a görevinde başarılar diledi.

