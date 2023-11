CTP Kadın Örgütü: İbrahim Benter'den cevap bekliyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü, Lapta'da huzurevi olarak kullanılan Ayia Anastasia Kilisesi'nin bir şirkete kiralanması hakkında açıklama yapan Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter'i eleştirdi.

Yapılan açıklamada, Benter'e konu hakkında bir takım sorular yönetilerek, "İbrahim Benter'den cevap bekliyoruz" denildi.

CTP Kadın Örgütü'nden yapılan açıklama şöyle:

"CTP Kadın Örgütü olarak hazırladığımız "Sosyal Politikalarda Sorunlar ve Çözümler Raporu" kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar ekseninde Lapta Huzurevi'ni ziyaret etmiş, huzurevi olarak kullanılan ve esasen Vakıfların sorumluluğunda olan Ayia Anastasia Kilisesi için devletin özel bir şahsa 12 yıldır kira ödediğini kamuoyu ile paylaşmıştık. Basına yansıyan bu haberin üzerine Evkaf Genel Müdürü olarak görev yapan İbrahim Benter, Lapta Huzurevi olarak kullanılan "Ayia Anastasia Kilisesi'nin SANPA Ltd.’ye turizm amacıyla 1998-2028 tarihlerini kapsayan süre boyunca kiralandığını" ifade etmiş, "Özel şahsın Lapta Huzurevi’nin bulunduğu yere yatırım yaptığını ve yapılan yatırıma istinaden kira bedelinin belirlendiğini" belirtmiştir. İlgili açıklamada Benter, "devletten 1 liraya aldı, iki liraya kiraladı söyleminin doğru olmadığını" belirtmiştir.

CTP Kadın Örgütü olarak İbrahim Benter'e soruyoruz:

1) SANPA LTD. Ayia Anastasia Kilisesi için devlete ne kadar kira ödemiştir?

2) SANPA LTD. Ayia Anastasia Kilisesi'ne ne yatırım yapmıştır?

3) Belirlenen kira bedeli yapılan yatırıma istinaden ise, bugüne dek yapılan yatırımın parasal karşılığı nedir?

4) Devlet bugüne dek SANPA LTD'e kaç para kira ödemiştir?

5) SANPA LTD ile yapılan Sözleşmeyi kamuoyu ile paylaşacak mısınız?

6) İbadet yerleri olan dini mekânların turizm amaçlı kiralanması doğru mu?"