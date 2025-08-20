“Çözüm üretilmesi yönünde mücadelemiz devam edecek"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), dün Kamu Hizmeti Komisyonu önünde gerçekleştirdiği eylemin ardından komisyon başkanı ve üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonucunda, öğretmen ihtiyaçlarının yayınlandığı bildirildi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik okullarına yönelik sınavları tamamlanmış ancak seçim yasakları gerekçesiyle ataması yapılmayan öğretmenler için çözüm üretilmesi konusunda tarafların hemfikir olduğu kaydedildi.

KTOEÖS, bu kapsamda bugün saat 11.00'de Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı ve sendika yürütmesinin Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, kamusal eğitimin ve okulların siyasete kurban edilmemesi gerektiğinin altı çizilerek, “Çözüm üretilmesi yönünde mücadelemiz devam edecektir” denildi.