CHP kurultayına ilişkin ceza davasına erteleme

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasında ilk duruşma bugün görüldü.

Davaya ilişkin soruşturmada, aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 12 isim, delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmakla suçlanıyor.

İddianamede Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, İmamoğlu müdafii, Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak yer alıyor.

Hapis cezası isteniyor

İddianamede İmamoğlu'nun yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'NCİ maddesinde yer alan oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Dava öncesinde mahkemeler arasında yetki tartışması yaşanmıştı. Duruşma Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada, CHP'nin avukatları usul ve eksiklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme hakimi, ilçe seçim kurulundan kongreye ilişkin belgelerin istenmesine hükmetti. Ayrıca oy karşılığı işe alım iddialarına ilişkin dört belediyeye müzekkere yazıldı. Duruşma 13 Ocak 2026'ya ertelendi.

Lütfü Savaş ve bazı delegelerin, 38'inci Olağan Kurultay ile Nisan 2025'te yapılan 21'inci Olağanüstü Kurultay'ın iptali için açtığı dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 24 Ekim'de reddedilmişti.