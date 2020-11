Çeler’den anlamlı bağış

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Zeki Çeler, yemek yapma zevkini ‘yardım’ için kullandı… Sosyal medyada yaptığı yemeklerle ilgi çeken Çeler, bir WEB TV programı ile Sosyal Hizmetler Dairesi, Gıda Bankası’na gıda yardımı sağladı.

Çeler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ‘ Ve bugün Gıda bankasına yardımımızı yaptık. “Alan el veren eli görmeyecek” söylemine biraz ters ama örnek olunması ve gıda bankasına yardım yapılmasına katkı sağlamak adına bunu açıkca yaptık. Kötü zamanlarda, hele de bu işsizliğin tavan yaptığı, asgari ücretin yerlerde gezdiği dönemde’ ifadelerini kullandı.

Çeler paylaşımında, yardımları sürekli hale getireceklerinin de altını çizdi.



Çeler’in yaptığı paylaşım şu şekilde;

“Bakanlığım boyunca ve sonrasında da Sosyal Hizmetler Dairesi’nin gereksimine ve ihtiyaçlarına her zaman önem verdim.

Pandemi sürecinde kapalı olduğumuz süreç içerisinde The Amateur Chef Cyprus grubunda yaptığım farklı yemek tarifleriyle sosyal medyada fenomen haline gelince, çocukluk arkadaşım sevgili Çağrı Beyaz’ın hemen kurnaz zekasına takıldım, ve illa Banana TV’de yemek programı yapmam için yalvardı!

“Yapamam be Çağrı, olmaz, yeycekler beni dilden, hem becermem vs vs desem da...”

Sonun da OERO Trading Ltd şirketinin hayır deyemeyceğim reklam teklifiynan geldi!

Videoda oynaycam ama şirket Sosyal Hizmetler Dairesi, Gıda Bankasına gıda yardımı yapılacağı teklifiyle!

İşte bu nokta da hem bu yardımın yerine ulaşması hem de şirketin çalışanlarına gerçek maaş üzerinden yatırım yaptığını, tüm yatırım ve çalışan haklarının tam olduğunu, İSG kurallarına da tamı tamına uyduklarını görev süremde tebrik etmek için gittiğim ender ve ilk şirket olduğu için tamam be Çağrı dedim!

Ve bugün Gıda bankasına yardımımızı yaptık. “Alan el veren eli görmeyecek” söylemine biraz ters ama örnek olunması ve gıda bankasına yardım yapılmasına katkı sağlamak adına bunu açıkça yaptık.

Kötü zamanlarda, hele de bu işsizliğin tavan yaptığı, asgari ücretin yerlerde gezdiği dönemde...”