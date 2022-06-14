“Çarpmanın etkisiyle takla attım, yere düştüm… 3 hafta yatağa mahkûm, yarışlardan mahrum kalacağım…”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Artırılan cezalara karşın trafikte ne kazalar, ne de can kayıpları hız kesti…

2022 yılının ilk 5 ayında 12 kişi trafik kazasına bağlı hayatını kaybederken, bu ölümlerin 5’inin bisiklet, motosiklet sürücüsü ve yaya olması dikkat çekti. Söz konusu kazalarda şu ana kadar 2 motosiklet sürücüsü, 1 bisiklet sürücüsü, 2 de yaya yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği trafik kazası sonrasında yaralanan bisiklet sürücüsü Kemal Elektrikçi YENİDÜZEN’e konuşarak, “Yolumda giderken bir araç arkadan bisikletime çarptı, vurmanın etkisiyle takla attım ve yere düştüm. Bu kazanın etkisiyle kaburgamda kırık, dalağımda hafif yırtık, kürek kemiğimde kırık kalça kemiğimde hafif yırtıklar oluştu. Bu kaza sonrasında ben 3 hafta yatağa mahkûm edildim” dedi, “Bizleri görmezden gelmesinler” mesajı verdi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı ise, “Ülkemiz, trafik kazalarında kötü günlere doğru ilerliyor. ‘Yolda güvende değiliz’ cümlesi artık doğru olmaya başladı. Motosiklet, bisiklet sürücüleri ve yayalar korunmuyor. Sürücüler, ‘Ben sürerim, yolumdan kaçsınlar’ zihniyetindedir” ifadelerine yer verdi.

Bisikletçi Elektrikçi, o anları anlattı: “Vurmanın etkisiyle takla attım ve yere düştüm…”

“Kaburgamda kırık, dalağımda hafif yırtık, kürek kemiğimde kırık kalça kemiğimde hafif yırtıklar oluştu …”

Lefkoşa’da geçtiğimiz gün Hamitköy-Taşkent çevre yolunda bisikletiyle seyrederken bir aracın çarpması sonucu yaralanan Kemal Elektrikçi kaza anını YENİDÜZEN’e anlattı, sürücülere mesajlar verdi.

Ares Spor Kulübü’nün sporcularından biri olan Elektrikçi, bisiklet antrenmanı yaptığı sırada kendisine araç çarpmış ve yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Elektrikçi şunları söyledi:

“Cumartesi günü her zamanki gibi bisikletimi alıp antrenmanıma çıkmıştım. Hamitköy-Taşkent yolunda normal yolumda giderken bir araç arkadan bisikletime çarptı, vurmanın etkisiyle takla attım ve yere düştüm. Bu kazanın etkisiyle kaburgamda kırık, dalağımda hafif yırtık, kürek kemiğimde kırık kalça kemiğimde hafif yırtıklar oluştu.

Bu kaza nedeniyle 3 hafta yatağa mahkûm edildim. Şu anda katılmam gereken iki önemli yarıştan biri yapılan hata yüzünden ertelendi.

Daha önce de 2015 yılında Mersin’de buna benzer bir kaza başıma gelmişti, ancak o kaza bu kadar ciddi değildi. Ben bu kazayı geçirdim, bundan sonra her yola çıkacağımda bu kaza hep aklıma gelecek. Bir sporcu olarak benim hedefim Ekim ayında Barcelona’da gerçekleşecek organizasyona katılıp başarı elde etmekti. Şu anda bu kaza olmasından dolayı 2 Ekim’de olan yarışı mecburen ertelemek durumunda kalacağım.”

“Bisikletlilere ve motosiklet sürücülerine saygı yok”

Başarılı sporcu Kemal Elektrikçi insanlara da mesajlar vererek, “Yolda herkes eşit olmalı, bizleri görmeden gelmesinler” dedi.

Elektrikçi şöyle devam etti:

“Aracı iyi kullanıp, kullanamayan herkesin ehliyeti var. Ne yazık ki yollarda ne bisikletlilere, ne de motosiklet sürücülerine saygı var. Dikkatsiz sürücülere cezai yaptırımlar uygulanmalı. Para cezası dışında, caydırıcı cezalar da verilmeli. Sonuçta bisiklet ve motosiklet sürücüleri de candır ve insan hayatının değeri 1000 TL değildir. Yolda herkes eşit olmalı… En basit şekliyle bile bisiklet sürücülerinin kullanması gereken noktalara bile araba park ediliyor. Bu konuda bir denetim eksikliği de var. Yakınlarım, arkadaşlarımın yanı sıra bulunduğum camiadan birçok kişi arayıp sordu. Öncelikle beni arayıp soran herkese teşekkür ediyorum. Bisiklet Federasyonu başta olmak üzere tüm camia bir araya gelip, bisikletliler için bir farkındalık etkinliği yapmak şarttır diye düşünüyorum. Yollarda bizleri görmezden geliyorlar insanların bilinçlendirilmesi lazım.”

İlk 5 buçuk ayda 12 ölüm

Kıbrıs’ın kuzeyinde ­2022 yılının ilk 5 buçuk 12 kişi geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

Gerçekleşen ölümlü kazaların 5’inde bisiklet, motosiklet sürücüsü ve yayaların olması dikkat çekiyor. Buna göre bu yıl şu ana kadar 7 araç şoförü veya yolcu, 2 motosiklet sürücüsü, 2 yaya, 1 de bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

2021 yılında da Ocak-Haziran ayları arası bu sayının 12 olması dikkat çekiyor.

Ölümlerin yaş ortalaması 35…

Şu ana kadar gerçekleşen ölümlü kazaların yaş ortalaması da oldukça düşük olması göze çarpıyor. Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Ocak- 13 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen trafik kazalarında ölen 12 kişinin yaş ortalaması 35 olarak hesaplandı.

11 buçuk yılda 370 kişi trafikte can verdi

YENİDÜZEN’in arşivinden alınan bilgiye göre ölümlü trafik kazalarında son 11 buçuk yıl içerisinde 370 kişi yaşamını yitirdi. Trafik kazalarında yıllara göre dağılım şöyle:

2011 yılı: 42 kişi, 2012 yılı: 24 kişi, 2013 yılı: 49 kişi, 2014 yılı: 29 kişi, 2015 yılı: 28 kişi, 2016 yılı: 36 kişi, 2017 yılı: 37 kişi, 2018 yılı: 24 kişi, 2019 yılı: 29 kişi, 2020 yılı: 27 kişi, 2021 yılı: 33 kişi, 2022 yılı (13 Haziran’a kadar) 12 kişi…

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı:

“Yollarımız güvenli değil, hayatımız tehlikede”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı, trafikte denetim eksikliğine değindi, trafik kazaları konusunda kötü günlere doğru gidildiğinin altını çizdi. “Yollarımız güvenli değildir, hayatımız tehlikededir” diyen Avcı, acilen çalışmaların yapılması gerektiğini de ifade etti.

Avcı şöyle konuştu:

“Ülkemiz, trafik kazalarında kötü günlere doğru ilerliyor. ‘Yolda güvende değiliz’ cümlesi artık doğru olmaya başladı. Ölümlü kazalara baktığımızda sürücü davranış bozuklukları ön plana çıkıyor. Altyapıların da buna etken olduğu tartışmasız bir gerçek. 24 saatlik bir polis denetimi olmadığı için sürücüler istediği gibi araç kullanabiliyor. Süratli gitmek, alkollü araç kullanmak adeta bir alışkanlık haline geldi. Ölümlü kazaların %70’ine yakın bir kısmı sürücülerin emniyet kemerini bağlamadığını gösteriyor. İnsanlarımız, bir şişe alkol aldık sonra direksiyon başına geçebiliyor. Bu, sürücülerin devlet otoritesinden korkmadıklarının da bir göstergesi… Ne yazık ki cezalar da caydırıcı değildir. 150 mlg. promil alkollü araç kullanan kişilere kısa vadeli hapis cezası vermek, uzun süre ehliyetine ve aracına el koymak gerekir. İşin bir başka boyutu motosiklet, bisiklet sürücüleri ve yayalar korunmamasıdır.

Sürücüler ‘Ben sürerim, yolumdan kaçsınlar’ zihniyetindedir. Şu anda daha da üzücü olan uyuşturucu kullanıp direksiyon başına geçilmesidir. Bu son dönemde ciddi bir artış gösterdi. Bununla ilgili yasa ne yazık ki, 22 aydır Meclis’te bekletiliyor. Bu da bizim kara lekemizdir. Polisiye tedbirlerle uyuşturucu kullanımını engelleyemezsiniz. Yollarımız güvenli değildir, hayatımız tehlikededir. Şu anda gidişat iyi gitmiyor. Devlet, insanları korumak zorundadır.”