“Çam ağaçlarını böcekler değil, beceriksiz yöneticiler kurutuyor”

Biyologlar Derneği eski Başkanı Hasan Sarpten, son dönemde yeniden gündeme gelen çam ağaçlarındaki kuruma sorununa dikkat çekti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarpten, ülke genelinde çok sayıda çam ağacının kuruduğunu hatırlatarak, “Görünürde ağaçları kabuk böcekleri öldürmüş gibi görünse de esas neden çam kese böcekleridir” dedi.

Sarpten, kabuk böceklerinin sağlıklı ağaçlarda çoğalamadığını belirterek, “Bir ağaç, birincil zararlı olan çam kese böceği tarafından enfekte olursa yeşil iğne yapraklarını kaybeder. Yeterli fotosentez yapamayan ağaç zayıf düşer ve kabuk böceklerinin saldırısına açık hale gelir. Son vuruşu kabuk böcekleri yapar” ifadelerini kullandı.

Ardışık yıllarda çam kese böceği istilasının devam etmesi ve herhangi bir önlem alınmaması durumunda kabuk böceklerinin çoğalması için mükemmel bir ortam oluştuğunu vurgulayan Sarpten, “Kabuk böcekleri sonuçtur, çam kese böcekleri ise sebeptir. Bu gerçeği bilmek önemlidir” dedi.

Sarpten, ülkede beş yıldır çam kese böceklerine karşı ciddi bir mücadele yürütülmediğini savunarak, “Kuş yuvası asmak, avcı böcek üretmek gibi sınırlı girişimleri saymazsak hiçbir çalışma yapılmıyor” dedi.

Ormandan sorumlu Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş'un, geçmişte “çam kese böcekleri ağaçları öldürmez, yeniden yeşerecek” şeklindeki açıklamasına da tepki gösteren Sarpten, “Böylesi bir anlayış varken, ağaçları öldürecek başka canlı aramaya gerek yok” ifadelerini kullandı.