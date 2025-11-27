Bütçe görüşmeleri sürüyor

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerine bugün de devam ediyor.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay başkanlığında saat 10.30'da başlayan toplantıda 6 milyar 956 milyon 973 bin TL olarak öngörülen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi ele alınmaya başlandı.

Komitenin bugünkü gündeminde ayrıca 284 milyon 500 bin TL olarak öngörülen Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 2 milyar 910 milyon TL olarak öngörülen Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), 980 milyon TL olarak öngörülen Genel Tarım Sigortası Fonu ve 2 milyar 723 milyon 929 bin TL olarak öngörülen Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçeleri de bulunuyor.