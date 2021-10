Burcu Durmaz’dan etkileyici performans

Murat OBENLER

29 Eylül’de açılan 19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Burcu Durmaz & LBO Konseri ile Bellapais’e taşındı. LBO eşliğinde Bellapais Manastırı’nın muhteşem ortamında sahne alan Burcu Durmaz, açık havada yer alan konserde seslendirdiği Türkçe ve yabancı şarkılardan oluşan farklı tarzları barındıran repertuarı ile herkesin beğenisini kazandı. Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından düzenlenen festivalin ikinci konserine adanın her iki kesiminden müzikseverler büyük ilgi gösterirken LBO’nun Türkçe ve yabancı parçalardan oluşan programı tüm seyircilere hitap etti. 15 şarkılık program sırasında seyirciler parçalara eşlik ederken konser sonrasında sanatçı bis de yaparak bir parça daha seslendirdi.

Şef Oskay Hoca yönetimindeki konserde Burcu Durmaz ve LBO, Don't worry be happy, L.O.V.E, Yalnızlık senfonisi, Bu gece son, Je taime, Rüzgar, Lal, Part time lover, Mazi kalbimde bir yaradır, Aşk yeniden, Başıma gelenler,Zaman, Sevmek zamanı, My Name is Nobody ve Skyfall’dan oluşan çok çeşitli ve renkli bir programı seyircilere sundu.

5 Ekimde Esra Poyrazoğlu Alpan eşliğinde soprano Burcu Uyar ve tenor Ayhan Uştuk Konseri var

Festival 5 Ekim gecesi saat 20:00’de piyanoda Esra Poyrazoğlu Alpan eşliğindeki soprano Burcu Uyar ve tenor Ayhan Uştuk Konseri ile sürecek. 9 Ekim tarihinde saat 20:00’de ise Türkiye’nin önemli klasik müzik sanatçılarından Gülsin Onay ,piyano resiali ile festivalde sahne alacak. KonserlerBellapais Manastırı konser salonunda yer alacak ve Covid 19 tedbirleri çerçevesideki kurallara uygun şekilde yapılacak.