“Bugün ucuz atlattık, her zaman böyle olmayabilir”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne’de, Ciklos mevkiine yakın bir noktada, bugün çıkan orman yangınının hızlı müdahaleyle söndürüldüğünü açıkladı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yangının elektrik tellerinin ağaç dallarına temas etmesi sonucu çıktığını aktaran Şenkul, özellikle yaz aylarında bahçe temizliği sonrası doğaya rastgele bırakılan kuru ot ve dal yığınlarının ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Şenkul, "Ciklos mevkiine yakın bir noktada çıkan orman yangını, ilk olarak bölgede tesadüfen bulunan taşeron işçiler tarafından fark edilerek müdahale edildi. Ardından İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ve doğal afet eğitimi almış belediye zabıtalarının hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı." diye kaydetti.