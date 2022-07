Buffer Fringe için ısınma turları sürüyor

Murat OBENLER

Bu yıl 7-9 Ekim tarihleri arasında 9.kez gerçekleşecek olan Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali için hazırlıklar sürerken bu çerçevede Kıbrıs LGBTQIA+ film festivali Queer Wave ile işbirliği içerisinde Cepler (ötesi): Aynı Tema,Farklı Yaklaşımlar temasına uygun The Cockettes filmi gösterildi. Our Pockets(beyond)-Cepler (ötesi) temasına yönelik sanatsal reaksiyonları araştırarak, kimin görünür ya da görünmez olduğunu ve bunun nedenlerine yönelik bir tartışma başlatmayı amaçlayan festival bu tartışmanın bir parçası olarak The Cockettes filminin 20. yıldönümünde Kıbrıs’ta ilk gösterimini Dayanışma Evi’nde gerçekleştirdi.



Resepsiyon ile başlayan etkinlikte daha sonra Festival İletişim Koordinatörü Diomedes Koufteros ve Queer Wave Sanat Yönetmeni Diego Armanda Aparicio birer konuşma yaptı. Daha sonra Festival Küratörleriden Kat Kats ve Bryce Ives’in Avustralya’dan gönderdikleri mesajlarını içeren bir video gösterildi ve film gösterimi yapıldı.Gece müzik eşliğindeki parti ile sona erdi.

1970’ler San Francisco’sunun gösterişli, hippi, rengarenk,öncü tiyatro grubu ve cinsiyet devrimcileri “The Cockettess”

David Weissman ve Bill Weber’in yönettiği The Cockettes (2002), adını 1970’lerin San Francisco’sundaki gösterişli, hippi, rengarenk ve öncü tiyatro grubundan alan, eğlenceli ve politik bir belgeseldir. Belgesel, cinsiyet devrimcileri “The Cockettess”i konu alıyor. Film, dijital olarak 2002’de yeniden üretilmiş ve uluslararası film festivallerinde yeniden dolaşıma girmiştir.

Buffer Fringe 2022 İletişim Koordinatörü Diomedes Koufteros : “Buffer Fringe, Kıbrıs’tan ve yurtdışından paydaşlar arasında sürekli bir diyaloğun parçası olarak gördüğümüz sürecin bir getirisi olarak, deneysel sanatçılar ve onların çalışmalarına önem veriyor.Bu yıl uluslararası ölçekte küratörlerinde içinde olduğu büyük bir ekip tarafından hazırlanacak festivalin hazırlıkları sürüyor.Bu çerçevede 1970’lerde The Cockettes’in performans temelli deneylerini ve canlılığını izlemek bu anlamda önemlidir”

Queer Wave Sanat Yönetmeni Diego Armanda Aparicio ise : “The Cockettes’in kuruluşunun üzerinden 50, Sundance festivalinde belgeselin ilk gösteriminin üzerinden ise 20 yıl geçti. Yaratıcı sektörlerdeki alanlarda kuir varlığını artırmak, günümüzde her zamankinden daha hayati durumdadır. Görünmez olanın varlğı her zaman hissedilir: görmeyebiliriz, ancak bir cep en çok ihtiyaç duyulan şeyin taşıyıcısıdır; tek yapmamız gereken birşeyleri tersine çevirmektir. Buffer Fringe ile bu işbirliğimiz, Queer Wave olarak, festival tarihlerimizin yanı sıra, tüm yıl boyunca varlığımızı sürdürmek ve farklı sektörlerden seyirciler ve sanatçılarla bağlantımızı artırma hedefimiz doğrultusunda önemli bir adımdır. Amacımız, tüm yerel kuir sanatçılarla olan bağımızı güçlendirmek ve onları desteklemektir”.



Buffer Fringe Festivali, 7, 8 ve 9 Ekim’de gerçekleştirilecek

Buffer Fringe 2022 Festivali, 7, 8 ve 9 Ekim’de gerçekleştirilecek. Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali, Tarihsel Diyalog ve Aratşrıma Derneği tarafından yürütülen Dayanışma Evi projesinin bir programıdır ve Active Citizens Fund 2020-2024 tarafından finanse edilmektedir. Festival aynı zamanda IMPACT (Imagining Together: Platform for Arts, Culture and Conflict Transformation) ve Home Café tarafından desteklenmektedir ve 2022-2023 EFFE Olağanüstü Festival etiketine sahiptir.