Bu yıl Berlinale’yi politikanın kara bulutları sardı

Murat OBENLER

Dünyanın önde gelen film festivallerden Berlinale’nin bu yılki 74. yaşında sinemanın yanına ciddi olarak politika da eklendi. Politik sinemanın en çok görünür olduğu ve festival sırasındaki filmler kadar açıklamalar, pankartlar, eylemler- karşı eylemlerin en çok yer aldığı festivallerin başında gelen Berlinale’ye bu yıl Alman hükümetinin Gazze’deki açık soykırıma ve sivillerin katledilmesine rağmen İsrail devletine arka çıkması ve dünyanın çoğunluğu tarafından kınanırken İsrail devletinin politikasına neredeyse hiç toz kondurtmaması sonucunda farklı bir havada giriyoruz. Dünyada içinde birçok sinemacının da bulunduğu sanatçıların, sinemacılara festivali boykot etme çağrıları çok fazla cevap bulmazken sinema dünyasının festival sırasında nasıl bir hareket tarzı sergileyeceği de şu anda kapalı kutu olarak önümüzde duruyor.



Festival yönetimi Alman aşırı sağcı AfD’li vekillerinin açılış gecesi davetlerini iptal etti

Festival yönetimi son olarak Almanya’nın aşırı sağcı partisi Almanya İçin Alternatif Partisi(AfD) milletvekilleri için daha önce yaptıkları açılışa daveti de iptal ederek demokrasi değerlerine bağlı festivalde ırkçı ve birçok kesimi dışlayıcı söylemleri olan siyasetçilere yer olmadığını ifade ettiler.

Festivalin sinema sanatı boyutunda ise 10 gün boyunca Berlin yine binlerce film, binlerce sinema emekçisi ve yıldız isim, yüzbinlerce sinemasever ve binlerce basın mensubunun buluşma noktası olacak. Türkiye’den bu yıl festivale Ana Yarışma bölümünde yine herhangi bir film seçilemezken Panorama seçkisinde Aslı Özge’nin yeni filmi “Faruk” seyirciyle buluşacak. Daha çok Türkiye dışında yaşayan Türk kökenlilerin farklı bölümlerde gösterilecek filmlerinin yer aldığı festivalde Türkiye, Film Market’de de standıyla yer alacak.



Kıbrıs’tan Diego Armando Aparicio, Queer Wave Fest. Direktörü olarak 38.Teddy Ödülleri’nde jüride yer alıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti de bu yıl festivale herhangi film gönderemezken Diego Armando Aparicio‘nun Queer Wave Festivali Direktörü olarak 38.Teddy(Queer Filmleri) Ödülleri’nde jüride yer alması hem Kıbrıs adına bir ilk olması hem de temsiliyet adına en önemli gelişme olarak öne çıkıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti de Film Market’te stand açarak Kıbrıs’a ait ve/veya ortak yapımlardan oluşan filmleri tanıtacak.

Panorama

Faruk (yönetmen: Aslı Özge)

Oyuncular: Faruk Özge, Derya Erkenci, Gönül Gezer

Almanya, Türkiye Fransa ortak yapımı(dünya prömiyeri)

Konu: 90 yaşını aşan Faruk, kızının İstanbul'daki apartmanının yıkımı hakkında çektiği filmin giderek başkahramanı oluyor. Soylulaştırma ve karmaşık bir baba-kız ilişkisi hakkında bir hikaye.

Verbrannte Erde’de (Kavrulmuş Toprak)(Yön: Thomas Arslan)

Konu: Yönetmen bu kez bir soygun filmiyle festivale katılıyor. Filmde Trojan adlı karakter, on iki yıl önce kaçtığı Berlin’e bir tablo çalmak için dönüyor ama evdeki hesap çarşıya uymuyor.

Crossing (Yön: Levan Akin)

Gürcistan-Türkiye ortak yapımı

Konu: İstanbul’da geçen, oyuncular arasında Deniz Dumanlı’nın da bulunduğu film uzun süredir kayıp olan yeğeni Tekla’yı arayan emekli öğretmen Lia’nın İstanbul’da trans haklarını savunan avukat Evrim ile tanışmasını izleyen olayları konu alıyor.

Genaratıon 14 Plus bölümü (İlk Film)

Ellbogen (Dirsek) (Yönetmen: Aslı Özarslan)

Oyuncular: Melia Kara, Doğa Gürer, Jale Arıkan, Haydar Şahin, Orhan Kılıç

2024 Almanya-Türkiye-Fransa ortak yapımı

Konu: Genç Hazal'ın hayata olan açlığı, bastırılmış hayal kırıklığının bir öfke eylemiyle patlak vermesine kadar defalarca kapalı kapılara yol açıyor. Berlin’de geçen film 18. yaşını arkadaşlarıyla kutlamak isteyen Hazal’ın başına gelen bir olaydan sonra kaçmak zorunda kalmasını konu alıyor.

Berlinale Co-Production Market 2024

Toplam 34 film seçildi. Fragments of This Beauty (Yönetmen: Burak Çevik), Vayka Film, Türkiye & Fol Films, Türkiye

Berlinale Talents 2024

Dünyadan toplam 202 katılımcı katılacak. Cemre Erül (yapımcı) ve Pelin Çılgın (sinema eleştirmeni-gazeteci) de Talens’de yer alacak.

Kısalar

Adieu tortue-Güle Güle Kaplumbağa (Yön: Selin Öksüzoğlu)

2024 Fransa-Türkiye yapımı

Oyuncular: Nursema Çepni, Meltem Ünel, Neriman Çilingiroğlu, İbrahim Çolakoğlu, Serhat Şahin

Konu: Filmde annesi yeni vefat etmiş beş yaşındaki İnci’nin Karadeniz kıyısındaki uçsuz bucaksız engebeli arazide tek başına dolaştığı sırada yetişkin Zeynep ile tanışınca onu takip etmeye karar vermesi sonrasında gelişen olaylar anlatılıyor.

Ana Yarışma

Shambala (Yön: Min Bahadur Bham)

Türkiye, Fransa, Norveç, Hong Kong, Çin, Tayvan, ABD ve Katar ortak yapımı. Yapımcı Zeynep Kuray( TRT ortak yapımcı) da filmin ortak yapımcıları arasında yer alıyor.

Konu: Nepal’de hamile bir kadının ortadan kaybolan ilk kocasını, onun yerini alan keşişle birlikte aramasını konu alıyor.

Retrospektif (Alman Sinematek’inden Farklı Bir Sinema başlıklı yeni bölüm)

Kısmet (Yön: İsmet Elçi)

Konu: İsmet Elçi’nin yönettiği ve oynadığı 1987 yılı yapımı Kısmet filmi de seçkide yer alıyor. Bir Türk gencinin yönetmen olmak için varını yoğunu ortaya koyarken en yakın arkadaşının yeraltı dünyasına karışmasını konu alıyor.

Şirin’in Düğünü (Yön: Helma-Sanders Brahms)

Konu:1975 yapımı Şirin’in Düğünü filmi kayıp nişanlısını ararken bir kadın tellalının eline düşen genç kadının öyküsünü anlatırken filmde Ayten Erten ve Aras Ören rol alıyor.