Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Başbakan Üstel’in gemi seferlerinin başlayacağı yönündeki açıklamasının ardından yaşanan gelişmelere tepki gösterdi.

Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan’ın bir gün önce “Yarından itibaren gemi seferleri başlayacak” yönünde açıklama yaptığını belirterek, bu açıklamaya güvenerek yüzlerce kişinin bilet aldığını ifade etti.

Ardından “Express seferlerine izin vermedik” şeklinde yeni bir bilginin ortaya çıktığını kaydeden Şenkul, yaşananlara sert tepki gösterdi.

“Bu mudur devlet ciddiyeti? Bu mudur ülke yönetmek?” diye soran Şenkul, vatandaşların yaşanan belirsizlik nedeniyle kendilerini arayarak yardım istediğini belirtti.

Şenkul, açıklamasının devamında, “Perişan oldu dünya kadar insan” ifadelerini kullandı.

“İnanın hepimizi yordunuz, kusura bakmayın ama gerçekten ne yaptığınızı bilmiyorsunuz” diyen Şenkul, yaşanan süreçte vatandaşların mağdur edildiğini vurguladı.