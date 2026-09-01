Batan gemideki yakınlarıyla ilgili haber bekleyen ailelerin öfkesi büyüyor:

Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından liman girişinde bekleyen ailelerin endişeli bekleyişi öfkeye dönüştü.

Yakınlarından haber alamayan aileler, yetkililere seslenerek bir an önce açıklama yapılmasını istedi.

Aranan kişiler listesinde bulunan Mehmet Bayhan’ın kardeşi, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı kastederek, “O bakan buraya gelecek. Hesap vermeden istifa etmek yok” dedi.

Acılı aile yakını, “Eğer ihmal varsa gereken yapılacak deniyor. İhmal değil, cinayet var. Bu yaşanan cinayettir. Benim abim ölmedi, öldürüldü. Boğulmadı, boğdunuz. Bunu anlayın” ifadelerini kullandı.

Abisi için feryat eden genç, bu konuşmaların ardından askeri birliğin içerisindeki kriz merkezine doğru girmeye çalıştı. Gençle birlikte bazı aile yakınlarının da alana girmeye çalışması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Bölgede gergin bekleyiş sürüyor.