Girne-Taşucu seferini yapan FİLOJET isimli yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde.

Ailelerin bekleyişi devam ederken, çalışmalara bugün, Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan kurtarma ve yedekleme gemisi olan TCG Işın da katılıyor.

Gemi, deniz kazaları, enkaz çıkarma, sualtı arama-kurtarma ve denizaltı personeline yaşam desteği sağlama gibi kritik görevler için özel olarak tasarlandı.

Kazaya ilişkin son verilere göre, 267 kişinin bulunduğu gemide, 239 kişiye sağ olarak ulaşılırken, 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise kayıp.

20 kişi aranıyor

Yaşanan gemi faciasının ardından kendilerinden haber alınamayan 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Başbakanlık dün, aranan 20 kişinin isimlerini açıklamıştı.

İşte isimler:

Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Azel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan, Mehmet Nuri Ayran.

8 Kişi hayatını kaybetti

Pazar günü yaşanan gemi faciası sonrası Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer, Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybetti. 6 kişi dün toprağa verilirken, 2 kişi de bugün uğurlanacak.

TCG Işın adlı gemi çalışmalara katılıyor

Öte yandan, Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan Işın sınıfı bir kurtarma ve yedekleme gemisi olan TCG Işın adlı gemi arama çalışmalarına katılıyor.

Gemi hakkında dün bilgi veren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, söz konusu geminin 1400 metreye kadar tetkik yapabilen bir gemi olduğunu ifade etti, 514 metrede olan batığa ulaşabilecek kapasiteye, teknik donanıma sahip olduğunu söyledi.