Bu kez kanser hastaları için rock müzik yaptılar

"Friends Across Borders" etkinliği aynı amaçla bu kez “Rock Night for Tulips” adıyla The Soulist Coffee & Music House’de yapıldı.

Pandemi öncesinde The Soulist Coffee & Music House, bölünmüş Kıbrıs'ta müzikal bir köprü kurmak amacıyla Kıbrıs'ın her iki tarafındaki müzisyenler için iki kez (2018 ve 2019) "Friends Across Borders" etkinliğine ev sahipliği yaparken bu kez de etkinlik “Rock Night for Tulips” adı ile yapıldı.

Kuzey ve güneyden rockçular müzik ve dostluk adına Soulist sahnesinde buluştu

11 Kasım Cuma günü Roland Eyerich ve Alper Cengiz’in sunduğu “Rock Night for Tulips” isimli rock gecesinde , müzik ve dostluk adına Mental Soup (Girne) ve Private Garden (Lefkoşa/Limasol) Tulips yararına sahne aldı. Her iki grup da İlk albümleri “The Journey Through Abyss” ve “Mr. TV“ seslendirdiler. Mental Soup yoğun alkışlar sonrasında yeni çıkacak albümlerinden "Parasite Eater" adlı yeni parçalarını seslendirdiler.

Hollanda’da HOEX Radio ‘da ve Kuzey Kıbrıs’ta Bayrak İnternational radyosunda dj’lik yapan Roland Eyerich ‘in programı “Blues Rock Alive mit Roland” tarafından desteklenen ve sunulan bu geceye katılan müzikseverler hem KHYD’ye bir katkı yaptılar hem de sırınların ötesinde rock müziğinin keyfini çıkarttılar.

Kocaismail’den koca yürekli insanlara teşekkür

Roland Eyerich, Alper Cengiz ve gördüğü tedavi sonrasında kanseri yenen Ellen Hansen konserler sonrasında MENTAL SOUP grubu üyesi müzisyenler (Ed Sezener - vokal, gitar,Arman Tatlıcıoğlu – bas ve Bulut Akbilek – davul) ve PRIVATE GARDEN üyesi müzisyenlere (Nikolas Christodoulou – şarkıcı/guitarist,Max O Matic – Bas ve Stefanos Meletou – Davul) teşekkür etti. Seyircilerle birlikte etkinliği dileyen KHYD Başkanı Raziye Kocaismail de etkinliği düzenleyen organizatörlere ve müzisyenlere çok teşekkür etti.