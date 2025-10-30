“Bu kaleyi sermayeye teslim etmeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), UBP-DP-YDP Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan ve Türk Telekom’a “peşkeş” niteliği taşıdığı belirtilen Fiber Optik Protokolü’ne ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Tel-Sen Başkanı Hakan Üredi, protokolle ilgili olarak yargı yoluna başvurduklarını duyurdu.

“Bu ülkenin geleceği için buradayız”

Tel-Sen Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Başkan Hakan Üredi, “Bu ülkenin geleceği için buradayız. En başından beri, ülkenin iletişim altyapısına peşkeş çekilmesin diye uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üredi, sürecin başından itibaren hükümeti uyardıklarını hatırlatarak, “Aylar öncesinden uyardık, protokolle ilgili de haklı çıktık. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, daireyi yok sayarak bu süreci yönetemez." dedi.

“Kamu gelirini sıfırlayan bir protokol”

Açıklamasında protokolün kamu kaynaklarını özel sermayeye devrettiğini vurgulayan Üredi, “Bu paraların nerelere harcandığını çıkıp açıklayın. Kıbrıslı Türklerin projeyi engellediği yönündeki söylemler hadsizliktir. Biz, bu ülkenin bekçileriyiz. Suçlu biz değil, kamu kaynaklarını peşkeş çekenlerdir. Gelir halktan alınacak, kazanç özel şirkete gidecek." açıklamasında bulundu.

Üredi, söz konusu protokolün kamu gelirini sıfırladığını, hizmetleri tekelleştirdiğini ve yerli istihdamı ortadan kaldıracağını ifade ederek şu şekilde konuştu:

“Bu protokol, Türk Telekom’a sınırsız haklar tanıyor. Yerli istihdamı yok eder, sermayenin kasasını doldurur. Kamu malı halkındır. Satılamaz, kiralanamaz, devredilemez. Bu ülkeyi sermayeye devretmeye çalışıyorlar.”

“Telekomünikasyon Dairesi bu halkın son kalesidir”

Tel-Sen Başkanı Üredi, Telekomünikasyon Dairesi’nin kamusal niteliğini korumak için mücadele ettiklerini belirterek, “Nasıl olur da bu ülkeye fiberi dışarıdan temin etmeye çalışıyoruz? Biz bu adanın her köşesindeyiz. Biraz sermaye, biraz kaynak ve yatırım ile evlere gitme noktasına gelmiştik.” diye konuştu.

Teknolojiyi engellemek gibi bir amaçlarının olmadığını dile getiren Üredi, “Gerçek sorun yatırım eksikliği değil, kamuyu ticaretleştiren çıkar odaklarıdır. Telekomünikasyon Dairesi, bu halkın son kalesidir. Biz bu kaleyi sermayeye teslim etmeyeceğiz." dedi.

“Yargı yoluna başvurduk”

Üredi, protokolün iptali için yargıya başvurduklarını açıklayarak, “Protokolle ilgili yargı yoluna başvurduk. Bunu da buradan duyurmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Halkın iletişim hakkının aynı zamanda egemenliği ve geleceği olduğunu vurgulayan Üredi, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu halkın iletişim hakkı, egemenliği ve geleceğidir. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı kamu çıkarları için açıkça göreve davet ediyoruz. Bu ülkeyi ve kurumları sermayeye peşkeş çekemeyeceksiniz. Tel-Sen olarak buna izin vermeyeceğiz.”

“25 yıllık ihale, mali kaynaklara dem vurur”

Üredi, fiber optik altyapının devrini içeren 25 yıllık ihalenin kamu kaynaklarını tehlikeye attığını belirterek, “İhale ile devredilen 25 yıl, mali kaynaklara dem vurur. Bize hikaye anlatmasınlar." diye konuştu.