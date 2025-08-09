Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman,"Çocuklarımıza sözümüz" var diyerek, "Bu halkın ortak başarı hikayesini hep birlikte yazacağız" ifadelerini kullandı.

Erhürman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

" 'Biz bunca yıl bu mücadeleyi çocuklarımız bunları yaşasın diye mi verdik' diye soran büyüklerimize de, kendilerine insan onuruna yaraşır bir hayat sürecekleri bir ülke borçlu olduğumuz çocuklarımıza da sözümüz var...

Bu ülke, bu halk, kendisiyle, kurumlarıyla yeniden gurur duyacak. Bu halkın ortak başarı hikayesini hep birlikte yazacağız...

Ve bir çocuğu, çocuklarımızı, bu ülkeyi sevmekle başlıyor her şey..."