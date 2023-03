Brüt maaşlardan %1 ile %5 arasında kesinti!

KİMDEN, NE KADAR KESİNTİ?

Brüt maaşı 15 bin TL ile 55 bin TL olan çalışanlardan yüzde 2 kesinti yapılacak.

Bu kişiler maaşlarından kesinti yapılmaması için dilekçe vermemesi halinde otomatik olarak 1 ay kesintiye gidilecek.

Brüt maaşı 55 bin TL’nin üzerinde ve 75 bin TL’ye kadar olan kişilerden ise yüzde 2 kesinti yapılacak.

75 bin TL üzerinde (75.000,01 TL) brüt maaş üzerinden ise %5 kesinti olacak.

Her iki rakam arasında brüt maaş alan kişiler, dilekçe yapmaması halinde 9 ay boyunca kesintili maaş alacak.

TL mevduatların faizlerinden %1, döviz mevduatların faizlerinden ise %2 kesinti yapılacak.

100 bin TL’nin altındaki mevduatlarla ilgili herhangi bir işleme gidilmeyecek. Bu kesintiler de 9 ay sürecek.

Ayşe GÜLER

Hükümetin kaynak yaratmak için hazırladığı, ‘yüzde 2 ile yüzde 5 arasında maaş kesintisi’ öngören, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi, Meclis’ten oy çokluğuyla geçti.

1 Nisan’da hayata geçip, 31 Aralık’a kadar devam edecek kesintiler brüt maaş üzerinden, kademeli şekilde yapılacak.

Örneğin; brüt maaşı 15 bin TL ile 55 bin TL olan çalışanların maaşlarından yüzde 2 kesinti yapılacak.

Bu kişiler maaşlarından kesinti yapılmaması için dilekçe vermemesi halinde otomatik olarak 1 ay kesinti yapılacak.

Brüt maaşı 55 bin TL’nin üzerinde 75 bin TL’ye kadar olan kişilerden ise yüzde 2 kesinti yapılacak.

75 bin TL üzerinde (75.000,01 TL) brüt maaş üzerinden ise %5 kesinti yapılacak.

Her iki rakam arasında brüt maaş alan kişiler, dilekçe yapmaması halinde 9 ay boyunca kesintili maaş alacak.

Maaş kesintileri, emekli maaşları dahil, devlet, yerel kuruluşlar, kooperatifler, bankalar, kamu iktisadi teşebbüsleri, adi ortaklıklar, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden yapılacak.

Sosyal yardım, engelli maaş ve ücretleri, cemile yardımları, emekli ikramiyeleri, kıdem tazminatları, asgari ücret kadar olan maaş ve ücretler ile on üçüncü maaşlar kesintilerden hariç tutulacak.

Mevduatların ‘faizlerinden’ kesinti

Meclis’ten oyçokluğu ile geçen çalışmaya göre mevduatların faizlerinden de kesintiye gidilecek.

Alınan karara göre TL mevduatların faizlerinden %1, döviz mevduatların faizlerinden ise %2 kesinti yapılacak.

100 bin TL’nin altındaki mevduatlarla ilgili herhangi bir işleme gidilmeyecek.

Bu kesintiler de 9 ay sürecek.

15 gün içinde başvuru…

Çalışma sonrasında maaşından kesinti yapılacak kişiler, yasa yürürlüğe girdiği tarihten 15 gün içerisinde bağlı oldukları kuruma başvurarak, herhangi bir kesinti yapılmaması veya belirli dönemler için kesinti yapılmasını talep edebilecek.

Kimleri kapsayacak?

Maaş kesintileri, devlet, yerel kuruluşlar, kooperatifler, bankalar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve sair kurumlar, adi ortaklıklar, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler veya diğer herhangi biri, işveren statüsü kapsamında olan işletmeler tarafından hizmetlilere ödedikleri emekli maaşları dahil, her türlü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaşlarından ve Gelir Vergisi Yasasının 4'üncü maddesinin (1)'inci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki (sosyal yardım, engelli maaş ve ücretleri, cemile yardımları, emekli ikramiyeleri, kıdem tazminatları, asgari ücret kadar olan maaş ve ücretler ile on üçüncü maaş hariç) maaş ve ücret sayılan ödemelerin brüt toplamı üzerinden yapılacak.

Yurt dışında görev yapanlardan da kesinti…

Bunun yanı sıra; Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları Ve Dış Görev Ödenekleri Yasası tahtında maaş alan personelin(mahalli personel hariç) aldıkları döviz maaşın KKTC Merkez Bankası döviz kuru karşılığı 55 bin TL’nin üzerinde (55.000,01 TL) ve 75 bin TL’ye kadar maaş aldıkları dövizden %2, 75 bin TL üzerinde (75.000,01 TL) ise dövizden %5 oranında kesinti olacak.