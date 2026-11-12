Evet, 6 Aralık 2026’da gerçekleştirilecek genel ve yerel seçimleri boykot etmek ne işe yarayacak?

-*-*-

Önce şu soruya yanıt vermeyi deneyelim: Seçmen mevcut siyasi düzeni protesto etmek için sandıktan uzaklaşırken, o düzenin geleceğini belirleme hakkını yine protesto ettiği sistemin aynı siyasi aktörlerine bırakmış olmaz mı?

-*-*-

Konuyu açalım…

-*-*-

Siyaset yelpazesinin solundan çok değerli bir hocamızla sohbet ettik…

-*-*-

Evet, sistemden, siyasi yozlaşmadan, Türkiye’nin ağır etkisinden falan söz ettik ve “… kim gelirse gelsin, özellikle Türkiye’nin etkisini azaltma denemesi bile imkansız bir durumdur”da hemfikir olduk ammmmmaaaaa….

-*-*-

Bu işin bir de “ama”sı var!

-*-*-

En başta sorduğumuz soruya dönecek olursak, “biz boykot ediyoruz tamam da, bunu yaptığımızda mevcut sistemi, sistemcilere terk etmiş olmaz mıyız?”

-*-*-

Değerli hocam özetle şunları söylüyor:

-*-*-

“… Boykot siyasal literatüre özellikle Latin Amerika mücadele biçimlerinde gündeme gelmiştir. Özellikle seçim süreçlerinde “boykot” alternatif bir seçimdir. Yani seçime katılanlar kadar seçime katılmayanların da örgütlü, alternatif bir güç olması gerekir…”

-*-*-

“… Ve ülkede ikili iktidara yol açabilecek koşullara yakın olmak gerekir. Bu ne demektir? Ülke sokaklarına gündüz devlet güçleri hakim olurken gece boykotçular, halk milisleri hakim olur… Yani ülkede ikili iktidar koşulları yaratılmış olur…”

-*-*-

“… Bu boykotçuların da seçim sürecinde tıpkı seçim isteyen partiler gibi manifestoları, seçmene - halka ulaşmış bütünlüklü programları olur. Ve seçim sonucunda örgütlü boykotçuların boykot ettiği seçmen oranı da anlamlı ve güçlü ses verir.”

-*-*-

“… Özetle boykot örgütlü mücadelenin kitlelere mal olmuş mücadele halidir.”

-*-*-

Gelelim bizim ülkedeki “boykot” diyenlere… Bunların yaptığı “boykot” değildir.

Bunlar örgütsüzlüğün, zayıflığın dayattığı bireysel öfke taşıyan çıkışlardır. Seçimin ertesi günü olağan hallerine dönen çıkışlardırlar… Ve hiç bir siyasal öngörü taşımamaktadır…”

-*-*-

Değerli hocama katılıp katılmamanız sizin tercihiniz…

-*-*-

Hocamın da dediği gibi, örgütsüz ya da cılız örgütlü bir seçim boykotu, çoğu zaman siyasi bir tepkiyi görünür kılar; ancak tek başına siyasi sonuç üretmekte zorlanır. Hatta asla üretemez!

-*-*-

Çünkü çok hem de çok iyi bilinmelidir ki KKTC gibi Dünya’dan bakıldığı zaman görünmeyen bir yerde, seçim boykotu tek başına hiç işe yaramaz! Sonuç kimsenin zerre kadar bile umurunda olmaz!

-*-*-

Ayrıca boykot, sadece sandığa gitmemek de olmamalıdır!

-*-*-

Aynı zamanda seçime katılmama kararının arkasındaki toplumsal ve siyasal mesajın düzen partisi ya da sistemin partileri veya acente partiler dediklerimize de, kamuoyuna da ancak hepsinden önemlisi uluslararası çevrelere ulaştırılması çok büyük meseledir!

-*-*-

Elbette sandığa gitmemek bir haktır…

Ancak şu anda seçimi boykot etme, karşımıza siyasi tercih olarak çıkar… Ve bu tercih, system partilerine belki hiç istemeden ama belki de gizliden destek anlamına gelir!

-*-*-

Boykot, bireysel bir tercih, kişisel tepki olmaktan çıkarılıp, manifestosuyla, eylem planıyla, hatta gerekirse anarşizmle desteklenip örgütlü bir şekilde yapılmalı ve kolektif bir siyasi eyleme dönüşebilmelidir… Değilse, hiç işe yaramaz!

-*-*-

Evet, bir şey değişmeyebilir!

Hiç bir partiye güvenmiyor olabiliriz…

Tamam, hepimiz sistemden de mevcut düzenden de çok rahatsısız da yüzde 50 sandığa gitmese ne olacak?

-*-*-

Diyelim ki katılım yüzde 50 oldu!

Bu oranın nedeninin boykot olduğu veya olacağı ne malum?

-*-*-

Boykotun örgütsüzlüğü ve lidersizliği açıktır…

Hatta bırakın uluslararası çevreleri; genelde seçmen vatandaş, kimlerin, neden boykotçu olduğunu tam olarak anlayabilmiş de değildir…

-*-*-

Tamam kirlenmiş hükümete, pasif bulduğumuz muhalefet veya bütün siyasi sisteme tepkiliyiz de, boykot sonrası ne yapacağız?

-*-*-

Seçimi boykot ettik, ardından ne isteyeceğiz?

-*-*-

Şu soruyu da lütfen atlamayalım; boykotun örneğin Türkiye’ye siyasi baskı oluşturabileceğine inanan var mı?

-*-*-

Sandığa gitmedik; peki neyi değiştireceğiz?

-*-*-

Hükümetin meşruiyetini mi tartışmaya açacağız?

Kim tartışacak?

-*-*-

Mevcut siyasi düzenin ya da haydi “işgalin” diyelim; bunun değişmesini mi isteyeceğiz?

Nasıl?

-*-*-

UBP’ye, CTP’ye, ana akım tüm partilere de kızgınız, öfekliyiz ve boykotla bunu mu göstereceğiz?

-*-*-

Çok umurlarıydı!

-*-*-

Evet, anketler diyor ki, KKTC’de toplumun çok önemli bir bölümü siyasete güvenmiyor…

-*-*-

Sadece güvenmemek boykot için yeterli değildir!

Ve tekrar ediyorum, içinde bulunduğumuz örgütsüz veya cılız örgütlü yapıyla gerçekleştireceğimiz boykot; boykot ettiğiniz sistemin partilerinin oy oranını yükseltmekten başka hiç bir işe yaramaz!

-*-*-

Çok ciddi bir örgütlenme; elle tutulur ve Dünya’ya iyice anlatılabilmiş talepler, yazılı ve imzalı siyasi alternatifimiz veya alternatifiniz yoktur; boykot ederek, mevcut düzenin devamına istemeden katkıda bulunacaksınız!

-*-*-

Sandığa gidin!

-*-*-

Gerekirse oyunuzu yakın; oy pusulasına “f..k off” yazın!

-*-*-

Ama bence, sizinle aynı düşünen ve o külliyede olurlarsa ciddi gürültü – patırtı çıkarabilecek çok yoldaşımız vardır; onların partisine mühür vurun!