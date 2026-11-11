Her adım bir yakınlaşmadır

Daha fazlasını bekliyorduk.

Daha somut, daha kapsamlı, Kıbrıs'ta çözüm umutlarını güçlendirecek daha cesur kararların çıkmasını arzuluyorduk.

Ancak 9 Kasım'da gerçekleştirilen liderler görüşmesinin ardından ortaya çıkan tabloyu değerlendirirken bir gerçeği gözden kaçırmamak gerekiyor: Bu, sıfır değildir!

***

Kıbrıs'ta barışa, çözüme ve yeniden ortak bir gelecek kurmaya inananlar için atılan her olumlu adımın bir karşılığı vardır. Her açılan geçiş noktası, insanları, toplumları ve ortak yaşam ihtimalini de birbirine yaklaştırır.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ortaya çıkan sonucu olduğundan büyük göstermeye çalışmadan, mütevazı ama ileriye doğru atılmış adımlar olarak değerlendirdi. Diplomasiye şans tanımak istediğini, önerilerinin ilk tepkiler üzerinden tüketilmesini istemediğini vurguladı.

***

Görüşmenin en somut sonuçlarından biri, Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçiş noktalarının eş zamanlı açılması konusunda uzlaşmaya varılması oldu.

Elbette beklentimiz yalnızca iki geçiş kapısıyla sınırlı değildi.

Haspolat başta olmak üzere diğer geçiş noktalarının da açılmasını istiyorduk. Erhürman'ın da masaya daha kapsamlı bir paket koyduğu biliniyor.

Ancak iki geçiş noktasında uzlaşılması küçümsenecek bir gelişme değildir.

Çünkü geçiş kapıları yalnızca ulaşım kolaylığı anlamına gelmez. Birbirini daha fazla tanıma, karşılaşma, konuşma ve ortak yaşamın mümkün olduğunu yeniden hatırlama fırsatıdır.

Kıbrıslıtürklerin ve Kıbrıslırumların birbirlerinin hayatlarına daha fazla dokunabilmesidir.

Bölünmüşlüğün normalleştirilmeye çalışıldığı bir adada, temasın artması başlı başına değerlidir.

Üstelik diğer geçiş noktalarının da gündemde tutulması, mücadelenin burada bitmediğini gösteriyor. Bugün iki kapı için uzlaşı sağlanmış olabilir. Yarın diğerleri için de ilerleme sağlanmasının önünde bir engel olmamalıdır.

***

Görüşmeden çıkan diğer kararlar da en az geçiş noktaları kadar önem taşıyor.

İki toplumlu “Imagine” eğitim programının yeniden başlatılması, kriz anlarında ortak müdahale mekanizması oluşturulması, kültürel mirasın korunması ve bazı Maronit kiliseleriyle bir Ermeni manastırının restorasyonu konusunda uzlaşılması, iş birliğinin farklı alanlara taşınması açısından değerli.

Bunlara kültürel miras arşivlerinin paylaşılması ve çevre alanındaki ortak projelerin ilerletilmesi yönündeki kararları da eklemeliyiz.

Çocukların birbirlerini tanıması, ortak eğitim projelerinde buluşması, kültürel değerlerin birlikte korunması ve olası afetlerde dayanışma gösterilmesi, barış kültürünün günlük hayatta inşa edilmesidir.

Bunlar küçük işler değildir. Bunlar, gelecekte birlikte yaşayabilmenin toplumsal zeminini güçlendiren adımlardır.

***

Bütün bunları söylerken önemli bir ayrımı da yapmak gerekiyor.

Güven yaratıcı önlemler, Kıbrıs sorununun çözümü değildir. Geçiş kapılarının açılması, eğitim programlarının yeniden başlaması veya ortak teknik komitelerin çalışması, siyasi sorunun kendiliğinden ortadan kalkacağı anlamına gelmez.

Kıbrıs sorununun esasına ilişkin siyasi irade ortaya konulmadan, kalıcı bir çözümden söz etmek mümkün değildir.

***

Önümüzdeki haftalarda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapılması planlanan yeni üçlü görüşme de bu açıdan önemli bir fırsat sunuyor.

Dokuz yıllık durgunluğun ardından yeniden bir temas zemininin oluşması, uluslararası toplumun Kıbrıs meselesine yeniden daha etkin biçimde odaklanması açısından değerlendirilmelidir.

Elbette temkinli olmakta yarar var.

Geçmişte çok sayıda görüşme, açıklama, umut ve hayal kırıklığı yaşadık. Kıbrıs'ta çözüm isteyenlerin hafızası, başarısızlıklarla dolu.

Ancak geçmişte yaşanan başarısızlıkları geleceğin de değişmez kaderi olarak kabul edersek, yeni bir başlangıç yapma ihtimalini daha baştan ortadan kaldırmış oluruz.

Diplomasi, karşı tarafın bütün beklentilerimizi bir anda kabul etmesini beklemek değildir. Farklılıkları ortadan kaldırmak için temas kurmak, anlaşmazlıkları aşmak için yeni yollar aramak ve ortak noktaları çoğaltmaktır.

Erhürman'ın ortaya koyduğu köprü kurucu öneriler de bu açıdan değerlendirilmelidir. Önemli olan bir görüşmeden kimin kazançlı çıktığı değil, Kıbrıs'ta barış ihtimalinin güçlenip güçlenmediğidir.

Bu nedenle ne aşırı iyimserliğe kapılmalı ne de karamsarlığı siyasetimizin temel yaklaşımı haline getirmeliyiz.

***

Kıbrıs'ta yıllardır birbirinden uzaklaştırılan insanların yeniden yakınlaşmasına katkı sağlayacak her gelişme değerlidir. Her açılan geçiş noktası, her ortak proje, her yeniden kurulan temas, geleceğe bırakılan bir umut anlamına gelir.

Tufan Erhürman'ın önündeki en önemli sorumluluk, bu temasları siyasi çözüm perspektifiyle buluşturmak ve oluşan fırsatları kalıcı bir müzakere sürecine dönüştürmektir. Bu süreçte Hristodulidis'in de aynı ölçüde sorumluluk üstlenmesi gerekir.

Bizim sorumluluğumuz ise barış iradesine sahip çıkmak, atılan olumlu adımları desteklemek ve daha fazlasını talep etmekten vazgeçmemektir.