BM Güvenlik Konseyi’nden Maraş kınaması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Maraş’la (Varosha) ilgili taslak metin sunuldu, Türkiye’ye “eylemlerini derhal geri alma” çağrısı yapıldı.

Taslakta, Maraş'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları dışında yeniden açılmasına ilişkin adımlar kınadı.

İngiltere tarafından hazırlanan taslak metin 15 üyeli konseyde tartışılacak. Herhangi bir itiraz olmaması halinde Güvenlik Konseyi kararı olarak yayınlanacak.

Cyprus Mail’e göre kararın daha fazla değişiklik yapılmadığı sürece kısa süre içinde onaylanması ve yayınlanması bekleniyor.

Taslak metinde "Güvenlik Konseyi, Maraş'ın herhangi bir bölümüne, sakinleri dışındaki kişiler tarafından yerleşime yönelik her türlü girişimin kabul edilemez olduğunu ve Maraş ile ilgili BM kararlarına uygun olmayan hiçbir işlem yapılmaması gerektiğini yineler." ifadeleri yer alıyor.

“Bu eylem planının derhal durdurulması ve Ekim 2020’den bu yana Maraş’ta atılan tüm adımların geri alınması” çağrısı yapılan taslak metinde, Kıbrıs sorununun federal temellerde çözümüne işaret ediliyor.

Ayrıca yayınlanacak kararda Güvenlik Konseyi’nin “Kıbrıs halkının istekleri doğrultusunda ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği üzere siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı, kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme olan bağlılığını” dile getireceği belirtiliyor.

MARAŞ’a dair tarihçe

1970’li yılların başında Akdeniz’in en gözde tatil noktalarından biri olan Maraş (Varosha), Avrupa’nın milyoner iş insanlarına, dünyaca ünlü sanatçılara ev sahipliği yaparken, Kıbrıs’taki 1974 savaşıyla birlikte karanlığa büründü, dikenli tellerle çevrelendi. Maraş’ta yüzlerce otel, tiyatro ve gösteri salonu, villa ve birbirinden lüks araçlar çürüdü.

Şehirde 1974’ten önce 10 bini aşkın turistik yatak kapasitesinde yedi yıldızlı tesisler dahil olmak üzere 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Kıbrıs turizminin yüzde 58’ine hizmet eden dönemin gözde şehrinde 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, yüzlerce tamamlanmamış inşaat, ibadet yeri ve çok sayıda özel konut vardı.

Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos’ta sonlanan harekatla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne geçti, 15 bine yakın Kıbrıslı Rum göçmen oldu.

Kapalı Maraş, şimdiki statüsüyle Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen ve ‘Yeşil Hat’ olarak anılan tampon bölge içerisinde yer alıyor.

Kapalı Maraş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde Türkiye aleyhine dosyalanan davalarla da dikkat çekiyor.

BM Güvenlik Konseyi’nin 11 Mayıs 1984 tarih ve 550 sayılı kararına göre “Maraş; 1974’teki yasal sahipleri ve sakinleri dışında yerleşime açılamaz.”



Ayrıca aynı kararda Maraş’ın “Birleşmiş Milletler yönetimine devredilmesi” de kayıt altına alınıyor.

(Kapalı) Maraş’ın sahil şeridi 8 km. olup, yüzölçümü olarak 6.4 km. karelik bir yer kaplamaktadır.



