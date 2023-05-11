Bir yıllık çile

Ayşe GÜLER

Göreve gelmeleriyle ‘meşru’ tartışmalarının dinmediği UBP-DP-YDP Hükümeti’nde 1 yıl geride kaldı.

Ünal Üstel başkanlığındaki Hükümet, “Halka hizmet yolunda bir yıl” sloganını benimsese de geçen 365 günde ekonomiden sağlığa, eğitimden yerel yönetime birçok noktada ciddi sıkıntılar baş gösterdi.

Özellikle ‘ucuzlayacağı’ ifade edilen gıda ürünlerinde fiyatlar ikiye katlandı, devlet okullarında ilk kez ‘çadırda eğitim’ dönemi başladı.

Vatandaşlar akaryakıt ve tüp gaz tedarikine yönelik uzun kuyruklarla tanıştı, ürün bulamadı.

Elektrikte günlerce süren eylemler yaşandı, KIB-TEK çalışanları sokağa indi, enerjide kriz dinmedi.

‘AKSA’ya yeni alım garantili anlaşmaların da önünü açacak’ Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı gündeme geldi, hükümet eylemlere karşı geri adım atmadı.

Geçtiğimiz yıl binlerce dönüm orman arazisi cayır cayır yandı, aradan geçen süreye karşın ders alınmadı.

Hükümet, görevde olduğu süre boyunca basın özgürlüğünü kısıtlamaya dönük yasaları gündeme getirdi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, ifade özgürlüğünü sınırlayan üç yasa tasarısına karşı eylem yaptı, direniş gösterdi.

NELER OLDU?

KIB-TEK raporu çıktı, sorumlularla ilgili adım yok

Sayıştay Başkanlığı’nın, şaibelerle anılan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun Kasım 2021 – Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği akaryakıt alımlarına ilişkin denetim raporu ortaya çıktı.

Aylardır hazırlanması beklenen, hatta iktidar tarafından “yerel seçimlerden sonra yayımlansın” yönünde talimatların verildiği iddia edilen söz konusu raporda, KIB-TEK’in Kamu İhalesi Yasası kapsamı dışında, fazladan 6 milyon 747 bin 535 Dolar ödeyerek alımlar yaptığı vurgulandı.

Rapora karşın, yapılan tespitlere rağmen bu konuda adım atılmadı.

Uçak bilet fiyatları düşmedi

Hükümet, bir yılı aşkın süredir ‘uçak bileti fiyatlarının düşeceğini’ söylese de bu yönde adım atmadı.

Sektör temsilcileri bu duruma isyan etse de, İstanbul biletleri en ‘uygun’ fiyatlı 1500 TL’den başlıyor.

Ünsal ile ilgili adım atılmadı

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın kadın insan haklarına yönelik sarf ettiği sözler, kamuoyunda büyük tepki uyandırdı.

Ünsal aleyhine protestolar düzenlendi, eylemler yapıldı, görevden alınması istendi.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, “Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal hakkında soruşturma kararı almadık” açıklamasına karşın, Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, “Soruşturma var” dedi.

Bu konuda süreç ilerletilmedi.

Çadırda eğitim su altında kaldı…

Türkiye’de 6 Şubat depremi sonrasında kimi okullarda ‘deprem boykotu’ başladı.

‘Prefabrik yapıya kaynak yok’ diyen Eğitim Bakanlığı, Meteoroloji’nin ‘şiddetli sağanak’ uyarılarını da dikkate almadı, çadırda eğitim başlattı… Çadır sınıflar sular altında kaldı, ‘yönetim’ çamura battı!

Depreme dayanıklılıkta ikinci etap çalışmalar gecikmeli…

Kamu binaları ve okulların depreme dayanıklılığını ölçmeye yönelik İnşaat Müteahitleri Odası’nın ilk etap çalışması tamamlasa da ikinci etabı öngörülenden 1 ay gecikmeyle başladı, şu an tamamlanmadı.

Yaşanan gecikme nedeniyle güçlendirme projesi yapılacak okulların yeni döneme yetişip, yetişmeyeceği sıkıntıya girdi.

Komite kuruldu, sebze-meyve fiyatlarında düşüş yaşanmadı!

Sebze ve meyve fiyatlarındaki fahiş fiyatlardaki artışı önlemek için "Yaş Sebze ve Meyve Referans Fiyatları Belirleme Komitesi" kurulmuştu.

Komitenin haftanın 3 günü “toptan” satış fiyatlarını duyuracağını belirtilmişti.

Bu konuda fiyat açıklamaları belirli süre devam etti, sonrası getirilmedi, fiyatlarda da gözle görülür bir düşüş yaşanmadı.



Basın özgürlüğünü kısıtlamaya dönük adım atıldı, geri çekildi

Hükümet, görevde olduğu süre boyunca basın özgürlüğünü kısıtlamaya dönük yasaları gündeme getirdi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, ifade özgürlüğünü sınırlayan üç yasa tasarısına karşı eylem yaptı, direniş gösterdi.

“Özgürlük İçin 24 Saat” direnişi yapıldı, Ceza, Müfsidane Yayınlar, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasa Tasarılarındaki değişikliklerin Meclis komitesi gündemine getirilmemesi, bu yönde bir ön çalışma grubuyla tasarıların yeniden düzenlenmesi konusunda uzlaşıya varıldı.



Ucuzlayacak denen et fiyatlarında 2 katı artış!

Et fiyatlarında ciddi artış yaşandı. Mayıs 2022’de 150 TL ile 170 TL arasında değişen dana kıymasının kilosu, Nisan 2023’te 300 TL’ye yükseldi. 1 yılda fiyatlarda iki katı artış yaşanması dikkat çekti.

Orman yangınlarındaki eksikler gündeme geldi, binlerce dönüm kül oldu

UBP-DP-YDP Hükümeti döneminde 1 yıl içerisinde arka arkaya orman yangınları meydana geldi, bu konudaki eksikler bir kez daha gündeme geldi.

Binlerce dönümlük orman arazisi kül oldu, 1 yıl geçti yine bir şey yapılmadı.

Maronitlerin muhtar seçimi

Dışişleri Bakanlığı, Kormacit’in ‘simge’ isimlerinden, Kıbrıslı Türklerle sıkı dostluğu ile bilinen ve sevilen Maronit Maria Skoullou’nun ‘Muhtar adaylığı’nı reddetmişti.

Bu karar ciddi tepki çekmiş, günlerce tartışılmıştı.

Skoullou, hakkında böyle bir karar verilmesini beklemediğini söylemiş, “Kırgınım. Herkes bana soru soruyor ama bilmiyorum” demişti.

Ercan açılışı yılan hikayesi!

Yaklaşık 10 yıldır tamamlanması beklenen Ercan Havaalanı’ndaki yeni terminal binası ve pistin resmi açılışı yine ertelendi.

Bu konudaki tarih öngörüsü bir kez daha tutmadı.

UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından 18 Nisan’da yapılacağı açıklanan açılışın bayram sonrası TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programına göre şekilleneceğini açıklansa da bu konuda tarih hala netleşmedi.

Piyangoda ‘EOKA’ hatası

Piyangolar İdaresi'ne ait, Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü nedeniyle çıkardığı 8 Ağustos tarihli piyango biletlerine Erenköy mücahitleri diye yanlışlıkla EOKA'cıların fotoğrafı basıldı.

Bilet üzerine basılan fotoğraf ise, EOKA'cıların 23 Nisan 1964'te St. Hilarion bölgesindeki bir tepede ele geçirdikleri Türk bayrağı ile zafer kutlamalarını yansıtıyordu.

Olay kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

YENİDÜZEN'e konuşan Piyangolar Birimi Müdürü Osman Ekrem Uzun biletlerin toplatılarak hatanın düzeltileceğini açıklamıştı.

Yakıt ve tüp gaz bitti, uzun kuyruklar oluştu

Hükümetin görevde olduğu dönem boyunca hem tüp gaz hem de akaryakıt tedarikine ilişkin ciddi sıkıntı yaşandı.

Piyasada tüp gaz ve akaryakıt bitti, vatandaşlar, benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Söz konusu sıkıntı farklı tarih aralıklarıyla birçok kez yaşandı.

Protokol sır!

‘Törenle’ duyurulan TC- KKTC 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasının üzerinden 1 ayı aşkın süre geçti, protokol henüz Resmi Gazete’de yayınlanmadı.

‘İmzası olup, metni olmayan’, 9.5 milyar TL kaynak içeren protokol, Meclis Genel Kurulu bilgisine de getirilmedi.

Özel jet raporu…

YENİDÜZEN’in kamuoyu gündemine getirdiği özel jet skandalıyla ilgili yeterli adım atılmadı. Yalnızca gelen talimatı yerine getiren 2 havalimanı görevlisine ceza davası açıldı.

Dönemin bakanları ve bürokratlarıyla ilgili herhangi bir idari ya da cezai işlem yapılmadı.

Önemli eylemler, vatandaş sokakta…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), ‘AKSA’ya yeni alım garantili anlaşmaların da önünü açacak’ Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı eylem başlatmış, eylem günlerce sürmüştü.

Eylem nedeniyle elektrikte kriz yaşanmış, uzlaşıya varılamasa da eylem askıya alınmıştı.

Öte yandan Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nı protesto etmek için eylemler düzenlenmişti.