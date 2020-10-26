Bir haftada üç öğrenci, 1 öğretmen Okullara dikkat!

Son bir haftada üç okulda, üç öğrencinin Covid-19'a yakalandığı olduğu ortaya çıkarken bir de görev başındaki öğretmenin testinin pozitif çıkmasıyla velilerin endişesi arttı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, okullarda "hemen önlem alarak, bulaşın önüne geçtiklerini, tedbiri elden bırakmadan, panik yapılmaması gerektiğini" ifade etti.

Fehime ALASYA

Ülkedeki yerel bulaşın artış gösterdiği şu günlerde, bazı okullardaki öğrencilerin Covid-19 çıkması tedirginliğe neden oldu. Sağlık Bakanı Ali Pilli, söz konusu okullarda hemen önlem alarak, bulaşın önüne geçtiklerini belirtti.

Temaslı takip ekibi ile yürütülen çalışmalardan iyi sonuçlar aldıklarını ve okullardaki bulaşı engellediklerini kaydeden Pilli, tedbiri elden bırakmadan panik olunmaması gerektiğini dile getirdi.

Geride bıraktığımız hafta içinde üç okulda, toplam üç öğrencide Covid görülmesinin yanında bir de öğretmenin pozitif vaka olarak tespit edildiğini kaydeden Pilli, hemen bu okullarda geniş taramalar yapıldığını ve söz konusu sınıfların bir hafta izoleye alındığını anlattı.

“Belirsizlik beni korkutuyor”

YENİDÜZEN’in 1 Kasım’dan sonra ‘ev karantinasına geçileceği’ yönündeki söylentileri sorduğu Pilli, hükümetin içinde olduğu belirsizlikten ötürü, işleyişte sıkıntılar doğabileceği öngörüsüyle birlikte tedirgin olduğunu ve bu dönem netleşene dek çok daha tedbirli davranmak istediğini anlattı.

Ülkede grip ve suçiçeği aşısı konusunda ise hala eksiklikler olduğunu kaydeden Pilli, Türkiye’den 50 bin adet aşı talep ettiklerini anlattı.

Okullardaki durum ne?

Demokrasi Ortaokulu, Atatürk Kız Meslek Lisesi ve 9 Eylül İlkokulu’nda olmak üzere, her okulda bir öğrencinin Covid-19 çıktığını belirten Pilli, Yakın Doğu Koleji’nde de bir öğretmenin tespit edildiğini anlattı.

Tüm bölgelerde titiz bir çalışma başlattıklarını kaydeden Pilli, öğrencilerin en az bir hafta izole edildiğini belirtti. Pilli, okullarla ilgili şu bilgileri aktardı:

“Demokrasi Ortaokulunda zaten 1 haftadır çocuk okula gitmezdi, sınıfta kimsede sorun çıkmadı.

Kız Meslek’te de sıkıntı yaşanmadı. Öğrencilere test yaptık, pozitif çıkan olmadı. Tüm sınıflara bir hafta sonra yeniden test yapacağız.

9 Eylülde ise öğrenci temaslı taramasında pozitif olduğu ortaya çıkmıştı. Bu okulda da sonrasında herhangi bir sorun yaşamadık. Yakın Doğu İlkokulu’nda da bir öğretmende covid tespit edildi, sınıfındaki çocuklarda, testlerinde sorun çıkmadı.”

“Zaten çok sık random test yapıyoruz. Okullardaki bu random testler daha da arttırılacak. Pozitif vaka çıkan bölgede hem rastgele testleri hem de temaslı testlerini hemen genişletiyoruz. Bu bağlamda o okulda hemen önünü kesiyoruz” Ali Pilli

“Yerel vaka tespit edilen yerlerde çok geniş taramalar var”

Genel olarak tedbirlere çok ciddi önem verdiklerini anlatan Pilli, özellikle yerel vaka tespit edilen yerlerde çok geniş taramalar yaptıklarını belirtti.

Pilli, okullarda görülen Covid-19 vakaları ardından gerekli tedbirlerin zaman kaybetmeden alındığını ifade etti.

“Biz çalışıyoruz ama ister istemez bir hükümet boşluğu var, bu boşlukta hata yapmak istemiyoruz. Ortada bir başarı var, salgın ülkemizde kontrol altında, bu başarıyı kaybetmek istemiyorum. Bu nedenle hükümetin bu belirsiz döneminde yeni adımlar atmaya korkuyorum” Ali Pilli

Okullardaki random testler arttırılacak

Takip temaslı ekibi ile pozitif vaka çıkan bu okullarda hemen bulaşın önüne geçildiğini kaydeden Pilli, normal şartlarda var olan random testlerin, son günlerde okullarda arttırıldığını dile getirdi.

Pilli, “Zaten çok sık random test yapıyoruz. Okullarda bunu arttırdık. Pozitif vaka çıkan bölgede hem rastgele testleri hem de temaslı testlerini hemen genişletiyoruz. Bu bağlamda o okulda hemen önünü kesiyoruz. Üstelik okullardaki bu random testler daha da arttırılacak.” dedi.

“Hükümetin bu belirsiz döneminde yeni adımlar atmaya korkuyorum”

Ev karantinasına ilişkin çipli bileklik ve fiziksel kontrol mekanizmasının tam donanımlı çalışır durumda olması halinde uygulamaya koymak istediğini anlatan Pilli, bununla ilgili şu görüşü paylaştı: “1 Kasım’dan sonra eğer denetim yapabileceksek ev karantinasına geçeceğiz. Çipli bileklik, fiziksel denetim olması gerekir. Biz çalışıyoruz ama ister istemez bir hükümet boşluğu var, bu boşlukta hata yapmak istemiyoruz. Ortada bir başarı var, salgın ülkemizde kontrol altında, bu başarıyı kaybetmek istemiyorum. Bu nedenle hükümetin bu belirsiz döneminde yeni adımlar atmaya korkuyorum. Ev karantinası da bunlardan biri…”

“Türkiye’den 50 bin aşı talep ettik”

Suçiçeği ve grip aşıları konusunda ülkede eksiklik bulunduğunu da kaydeden Pilli, Türkiye’den 50 bin tane aşı talep ettiklerini, bu aşıların ne zaman ülkeye ulaşacağını veya ne kadarının geleceğinin de hafta içi netleşeceğini ifade etti.

Pilli, “Ülkeye gelecek olan aşılar var, grip aşıları bir miktar hibe olarak geldi ama yeterli değildi. Sadece bizde değil, Türkiye’de ve tüm dünyada bu aşıların eksikliği var.” dedi.

KTÖS’ten okullarla ilgili yeni tespitler

KTÖS, ekim ayındaki okul ziyaretleri sonucu ortaya çıkan eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin tespitlerini paylaştı.

KTÖS, yaptığı yazılı açıklamada, “Kamusal eğitime yeterli bütçe ayrılmaması, okullara yatırım yapılmaması, nüfusun bilinmemesi ve sürdürülebilir eğitim planının olmamasının sıkıntılarının pandemi sürecinde yaşadığını ve bu sıkıntıların devam ettiğini” kaydetti.

KTÖS’ün Ekim ayındaki okul ziyaretleri sonucu, eğitim öğretim faaliyetlerindeki tespitleri şöyle;

“Eğitim bütçesi oluşturulurken okulların kullanımı için ek bütçe ve teknik destek bütçesi ayrılmalıdır.

Okulların ikiye bölünmüş bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesi ile öğretmenlerimiz öğrencilerle birebir ilgilenme fırsatı yakalamıştır. Bu durum eğitim adına olumludur.

Bu durumun tam zamanlı devam edebilmesi için 10 yeni okul inşa edilmeli, bazı okullara ek derslikler yapılmalı, sınıflara tekli sıralar yerleştirilmeli okul/öğrenci kotası uygulanmalı ve gerekmektedir.

Bakanlık tarafından okullara gönderilen temizlik ve hijyen malzemeleri tükenmiştir. Kasım ayından itibaren sürdürülebilir malzeme tedariki sağlanmalıdır.

Öğretim programları yeterince azaltılmamıştır. Bazı programlarda ana başlıklar bırakılmış, pekiştirme bölümü çıkartılmıştır. Eğitim programlarının tam zamanlı, 3/2 ve uzaktan eğitim olarak üç aşamalı olarak yeniden yapılandırılması, öğrencilere tekrar etme şansı yaratacak kazanım odaklı bir programa dönüşmesi gerekmektedir.

Salgın sürecinde merkezi eğitim anlayışı yerine, temel kazanımları belirli ama yerel ve özgün bir sistem belirlenmelidir.

Okullarımızın kalabalık oluşu pandemi döneminde sınıfta ders vermenin yanında, hijyen kuralları ve teneffüs saatlerinde öğrencileri güvende tutma ile ilgili önlemler için okulların öğretmen ve eğitim hizmetli kadrosu artırılmalıdır.

Özel eğitim öğretmeni ve okul psikoloğu istihdamı salgın sürecinin yarattığı sorunları asgariye indirecektir.

Okullarda kurulan pandemi kurullarının kararları, Bakanlık için bağlayıcı olmalıdır.

Random testler olumlu bir adımdır. Daha sık yapılması gerekmektedir.

Risk grubundaki öğrenciler ve öğretmenlerin sorunları halen çözülmemiştir.

Sınıflarda vaka görülmesi halinde özel okullarda öğrenci ve öğretmenler 1 hafta evde gözlem amaçlı karantinaya gönderilirken, kamu okullarında aynı süreç takip edilmemiştir.

Çocuklu ailelerin veya özel gereksinimli çocukları olan ailelerin karantina süreçleri evde takip sistemi ile çözümlenmelidir.

Taşımacılık yeterince denetlenmemiştir.

Özel okulların sınıf sayıları ve eğitim programını işleme süreçleri denetlenmemiştir.

Kreşler, dershaneler denetlenmemiştir.

Temel Sağlık Dairesi kamu-özel tüm eğitim kurumlarının sağlık ve hijyen koşullarına uyup uymadığı ile ilgili denetlememe yapmamıştır”.