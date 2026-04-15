Bir Grup Hevesli Tiyatrosu “Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!” oyununu sahneledi

Alkış Kültür ve Sanat Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Bir Grup Hevesli Tiyatrosu, “Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!” komedi oyununu Gazimağusa'da sahneledi.

Alkış Kültür ve Sanat Derneği’nden verilen bilgiye göre, oyunda Onur Kürüm, Merdan Kömürcü, Zeynep Solak, Uğur Kürüm, Yeliz Yücel, Özlem Akbora ve Muammer Tekkanat rol aldı.

Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Dario Fo’nun kaleme aldığı, Füsun Demirel’in çevirisini yaptığı eserde artan hayat pahalılığı, zamlar ve ekonomik zorluklar karşısında sıradan insanların verdiği tepkiler anlatılıyor.

Yönetmenliğini Mehmet Ulubatlı’nın üstlendiği oyunda, dramaturg olarak Leyla Ulubatlı görev alırken, sahne ve teknik ekipte Bilgi Fevzioğlu, Pelin Mangu, Ayla Özöreni ve Merve Demirtaş yer aldı.

Oyun, Lefkoşa da dahil olmak üzere başka bölgelerde de sahnelenecek.