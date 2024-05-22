Beyköy atış alanı yakınlarında yangın

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılan Beyköy Atış ve Tatbikat alanı yakınlarında yangın çıktı.

Akşamüzeri başladığı öğrenilen yangının, rüzgar nedeniyle yayıldığı ifade ediliyor. Alevlerin, dağlık alandaki etkisini arttırmasından endişe ediliyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Ancak bölge sakinleri, son iki gündür atış talimi yapıldığına yönelik sesler duyduklarını iddia ediyor.

Öte yandan yetkili makamlarca, bölgede atış yapılacağına yönelik herhangi bir duyuru yapılmadı. Askerin atış öncesi, can güvenliğini sağlamak amacıyla duyuru yapması ve bölgeyi yasak bölge ilan etmesi gerekiyor.

Öte yandan polis, yangının çıkış noktasını "Alevkayası'nın güney kısmı" olarak açıkladı, yangının 13.30'dan bu yana devam ettiğini duyurdu. Polis açıklamasında, yangının ormanlık alana sirayet etmesini engellemek adına çevre emniyeti alındığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün, saat 13.30 raddelerinde Alevkayası'nın güney kısmında çıkan yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, sivil savunma ve bölge belediyelerine ait tankerler ile müdahale ediliyor. Yangının sarp ve dik yamaçlarda devam etmesinden dolayı yer yer yanmalar devam etmektedir. Yangının ormanlık alana sirayet etmesini engellemek için geniş çevre emniyeti alınmış olup, söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.