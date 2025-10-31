Belediyeler Birliği heyeti Strasbourg’da Avrupa Konseyi toplantılarına katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) heyeti, Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 49. Genel Kurulu ve Komite toplantılarına katıldı.

KTBB’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyette, KTBB Asbaşkanı ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve KTBB Uluslararası Delegasyon Sekreteri, Girne Belediye Müdürü Hüseyin Köle yer aldı.

Toplantılar kapsamında farklı komitelerde temsil edilen heyet üyelerinden Mahmut Özçınar İzleme Komitesi toplantısına, Hasan Sadıkoğlu İdari Komite toplantısına, Murat Şenkul ile Hüseyin Köle ise Toplumsal Katılım ve İnsan Onuru Komitesi toplantısına katıldı.

Genel Kurul gündeminde, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı, ifade özgürlüğüne yönelik saldırılar, Polonya’da Yerel Yönetimler ve Özerklik Şartı’nın uygulanması, Finlandiya’da seçim gözlemleri, Slovenya’da Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın izlenmesi, Hamburg seçim gözlemi ve çeşitli tematik tartışmalar yer aldı.

KTBB Heyeti, Strasbourg’daki temasları çerçevesinde KKTC Strasbourg Temsilcisi Selda Çimen ile bir araya geldi. Heyet ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Strasbourg Daimi Temsilciliği’nde Büyükelçi Nurdan Bayraktar’ın ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona da katıldı.

KTBB Başkanı Mahmut Özçınar, toplantıların Kıbrıs Türk belediyelerinin uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırma açısından önem taşıdığını vurguladı.

Özçınar, Avrupa’daki yerel yönetimlerle ilişkilerin güçlendirilmesinin, yerel yönetim reformu ve hizmet kalitesi açısından da önemli katkılar sağlayacağını belirtti.