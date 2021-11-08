Beklentiler ve olması gereken…

Gitti eskisi, geldi aynısı…

Ersan Saner hükümeti gitti, Faiz Sucuoğlu hükümeti geldi.

Bakanlarda önemli değişiklik bekleyenler hüsrana uğradı.

Hem kendisi bakanlık bekleyenler, hem de destek verdiği kişinin bakan olmasını isteyenler…

Sucuoğlu “yarın öbür gün açıklayacağım” dediğinde isimler döndü sosyal medyada özellikle…

Ersin Tatar’a gitmeden TC Elçiliği’ne isimleri sunan Sucuoğlu (her ne kadar bunu kabul etmese de) önceki isimlerden sadece Ünal Üstel’i değiştirebildi.

Bir farklı bakan Sunat Atun’du ki onun da zaten değişmesi gerekiyordu çünkü yeni hükümette Arıklı yoktu.

Yeni azınlık hükümetinde Ali Pilli yeniden Sağlık Bakanlığı’na gelirken yüzleri gülümseten paylaşımlar da düştü sosyal medyaya Pilli ile ilgili…

Ali Pilli’yi başta yetersiz bulan da oldu ancak ondan sonra pandemiyle ilgili hükümetin bazı kararlarına direnip, (en azından sahip çıkmaması) Sağlık Üst Kurulu’yla birlikte çalışmaya özen göstermesi nedeniyle benimsendi.

Şimdi yeniden geldi Ali Pilli.

Ünal Üstel, yine Pilli’den aldığı koltuğu bu kez Pilli’ye devretti.

TC Elçiliği’ne dönersek; Örneğin değişecek isimler arasında gösterilen Tahsin Ertuğruloğlu’nun değiştirilmesine onay vermediği söylenebilir.

Dağa çıkılırsa Ertuğruloğlu’na gerek olduğu düşünüldü herhalde!…

Resmiye Canaltay da yerini korudu, Elçilik bu kez UBP içindeki dengeleri kendisi koruma görevini edindi gibi görünüyor…

Arıklı da koltuğunu Atun’a devrederken, Saner Başbakanlık koltuğunu devretmek için gelmedi.

Sucuoğlu boş bulduğu koltuğa oturdu.

Yani hemen hemen aynı kabineyle Sucuoğlu bugün meclise gidecek. Hükümet programının okunması bekleniyor mecliste eğer açılabilirse…

Yine azınlık hükümeti olduğuna göre matematiksel olarak meclisin açılmasında yine sorun yaşanacak gibi görünüyor ama bütçenin görüşülmesi, erken seçim tarihinin belirlenmesi, seçim yasasında istenen değişikliğin yapılması için muhalefetin sorun yaşatmayacağı da söylenebilir.

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Sonuçta bu kadar zamandır UBP kurultayı nedeniyle zaman kaybeden memlekette en azından şimdi bir erken seçim yapılması kararı olduğu görülebiliyor… Sucuoğlu başarıyla çıktığı kurultay sonrasında bir erken seçimin kendisi için de hayırlı olacağını düşünüyordur.

Muhalefet de zaten uzun zamandır erken seçim hükümeti olan Saner hükümetinin erken seçime gitmesini bekliyordu.

Sonunda olacak gibi görünüyor…

Seçimde önemli bir değişiklik olacak mı göreceğiz… Ancak şunu da söylemek gerekir ki seçim sonunda Federal Çözümü savunan partiler güçlense ve hükümete birlikte gelseler bile Kıbrıs’ın kuzeyinin ekonomik anlamda güçlenmesi, üretimin artması, ihracatın olması ve cebimizde biraz para olması için çözüm umudunu mutlaka canlı tutmak ve bunun için diğer tarafa sürekli saldırmak (öneri götürmek) durumundadırlar.

Yoksa Saner gitmiş, Sucuoğlu gelmiş bir şey değişmiyor… Gördüğünüz gibi isimler önce Elçilik’ten geçmek durumunda iken diğer işler nasıl olur diye merak etmeye gerek bile yok demektir.



