Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay, Meclis kürsüsünden “Tatil Evleri Yasa Tasarısı” ile ilgili konuştu.

CTP Milletvekili Uluçay, tasarıda yer alan yetkilendirilecek olan kişilerin yetkilerinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek olması hususunun, yapılacak işlemi hava bırakacağını ve amaca uygun olmayacağını kaydetti.

“Bunun mutlaka düzeltilmesi gerekiyor. Amaç turizm amaçlı kullanılan konutların kayıt altına alınması ve devlete gelir yaratılmasıyla bu işin daha basit yönetimi vardır.” diyen Uluçay, karmaşık olmayan bir sistemin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Uluçay, “Hepsini birleştirmek yerine birbirinden ayırarak, daha basit ve yalın bir anlatımla hedeflediğimizi hayata geçirmek için bir çalışma yapmamız lazım.” dedi.

Çok fazla konuta sahip olan bir kişinin bu maksatla turizm işletmesine dönüştürmesi durumunda şu andaki mevzuat kapsamında oteller grubuna dahil edilmiş olacağına dikkat çeken, “Bu da başka komplike sorunlara yol açacak.” ifadelerini kullandı.