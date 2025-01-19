Başarı Tesadüf Değildir: METE ADANIR

Yarın (20 Ocak) Pazartesi, abim Mete Adanır’ın aramızdan ayrılışının 36. yılı...

Yokluğu her geçen gün yüreklerimizde büyük bir acıyı çoğaltsa da, geride bıraktığı güzel ve saygın mirasıyla Mete Adanır bizlerin ve bu toplumun gururu olmaya devam etmektedir.

Yenidüzen gazetemizde son yıllarda ağırlık verdiğim “eski basınımızdan” alıntılara bu kez Mete Adanır’ı da eklemek istedim.

Uzun soluklu yaptığım eski basınımızdan arşiv taramalarımda onunla iglili birçok habere rastlamışımdır. Hâlâ rastlamaktayım. 11 yaşındaki başarılarına ait biraz sonra okuyacağınız bu haberin bende yarattığı ilk intiba, yazımızın başlığını olşturan; “Başarı Tesadüf Değildir” cümlesi olmuştur.

Yazı içerisinde yer alan “Gol Makinesi Küçük Mete” başlığı; Türkiye liglerinde 1985-87 sezonunda 2. Küme’nin gol kralı olmasının temeli gibi geldi bana. O yıllarda Konyaspor formasıyla profesyonellik yaşamını sürdüren Mete sezonda 25 gol kaydederek bu başarıyı taçlandırmıştı.

Mete 1973 yılında 11 yaşında 19 Mayıs Lisesi’nin Ortaokul öğrencisiydi. 9-12 yaş arasında “junior” takımlar oluşturulmuş ve lig usulü birbirleriyle maçlar yapılmaya başlamışlardı. İşte söz konusu o yılın şampiyonu da Mete’nin kaptan olarak takım arkadaşlarıyla birlikte sahada yer aldığı 19 Mayıs Lisesi Küçükler Takımı idi.

Sizleri ilgili haberle başbaşa bırakırken, kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum...

“ Bozkurt Gazetesi, 27 Kasım 1973 syf:6

Limasol’da küçükler arası maçlar devam ediyor

19 Mayıs Lisesi küçüklerinden Mete Alpay büyük takdir topluyor

-Erdal Akpınar-

19 Mayıs Lisesi Küçükler Takımı, bölgesinde yaptığı maçlarda aldığı iyi neticelerle başarılarını sürdürmektedir. İngiliz Üslerinde bulunan ve ayrıca Yalova, Mutluyaka ve Çanakkale’den müteşekkil 11 takım arasında lig usulü maçlar yapılmaktadır.

TAKIMIN ALDIĞI GALİBİYETLER

19 Mayıs Lisesi Küçükler Takımı geçen Pazar Piskobu’da Happy Walley sahasında bir İngiliz takımı ile karşılaşmış ve 10-0 galip gelmiştir. Pazar günü başka İngiliz takımı ile karşılaşan 19 Mayıs Lisesi Küçükler takımı yine 10-0 galip gelmiş ve başarılarını sürdürmüştür. 19 Mayıs Lisesi Küçükler Takımı halen puan çetvelinde 2’inci durumdadır. Birinci ise İngilizlerin ISLAND junior takımıdır.

GOL MAKİNESİ KÜÇÜK METE

19 Mayıs Lisesi Küçükler Takımının hemen hemen her maçta 8-9 gol atan süper çocuğu Mete Alpay’dır. Mete Alpay, eski Doğan Türk Birliği anrtenörünün oğlu olup 11 yaşındadır. Mete, gerek İngiliz seyircilerin takdirini kazanarak (süper çocuk) lâkabını almıştır.

Bilindiği gibi, (junior) takımlar yaşları 9-12 yaş arasında olan çocuklardan müteşekkildir. Hali hazırda iki hafta evvel 19 Mayıs Küçükler takımını yenen İngilizlerin ISLAND Junior takımı lig birincisi 19 Mayıs Küçükler Takımı da lig ikincisidir.”