Barçın: "2026 yılı bütçe açığı 25 Milyar 697 Milyon TL!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, 2026 yılı bütçesinin Meclis’e 25 milyar 697 milyon TL’lik açıkla sunulduğunu açıkladı.

Barçın’ın paylaştığı verilere göre, 2026 yılı bütçe açığı %40,58 oranında artarak 25 milyar 697 milyon TL’ye yükseldi. Toplam bütçe büyüklüğü ise %39,57 artışla 191 milyar 131 milyon TL olarak öngörüldü.

Barçın, 2025 yılında bütçe açığının toplam bütçe büyüklüğünün %13,35’i düzeyinde olduğunu hatırlatarak, 2026’da bu oranın azalmadan %13,45’e çıktığını belirtti.