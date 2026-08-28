"Sevgi Evleri’ne istihdam beklenirken bir personel başka yere görevlendiriliyor”

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri’nde personel eksikliği yaşanırken, bir personelin başka yere görevlendirilmek istendiğini belirtti.

“Bu kabul edilebilir değil” diyen Serdaroğlu, grev uyarısında bulundu.

Sendika yetkilileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri’nde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, sendikaya üye çalışanlar da katıldı.

Serdaroğlu: “Adama göre iş politikasıyla istihdam yapılıyor”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu konuşmasında, Sevgi Evleri’nde bakıma ihtiyaç duyan çocuklar için anneler ve eğitmenlerin çalıştığını ifade ederek, merkezin çok elzem bir yer olduğunu dile getirdi. Serdaroğlu, “Ne yazık ki siyasilerimiz buraya gereken önemi ve hassasiyeti göstermiyorlar” dedi.

Yanlış istihdam politikalarından dolayı Sevgi Evleri’nde personel eksikliğinin giderilemediğini söyleyen Serdaroğlu, “Bir yerlerde personel fazlalığı varken, bir yerlerde eksiklik yaşanmasını ben anlayamam, bana da kimse anlatamaz” dedi.

“Adama göre iş” politikasıyla istihdam yapıldığını vurgulayan Serdaroğlu, “Eksikliğin giderilmesi beklenirken buradan adam alınıyor ve yazısında 1 Eylül’den itibaren başka yere görevlendirildiği bilgisi geliyor. Bu kabul edilebilir değil” diye konuştu.

Sevgi Evleri’nden başka yere görevlendirilen kişinin de Kamu-İş üyesi olduğunu dile getiren Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Eğer bir taşı yerinden oynatacaksan, o taşın yerine başka bir taş koymak durumundasın. Biz kişilerde değiliz ama sistem yürümek zorundadır. Buna en büyük en hassasiyeti göstermesi gereken o koltuklarda oturanladır. Onlar göstermezse bu hassasiyeti kim gösterecek?”

“Doğru yerlere personel istihdam edilmemesinin bedelini buradaki anneler mi ödeyecek? Anneler üç gün mü çalışacak” diye soran Serdaroğlu, “Artı harcama için Merkez Bankası sizi borçlandıramayacaksa bu bizim sorunumuz değil, bu sizin sorununuzdur. Alamıyorsan, aldıklarından buraya aktaracaksın” dedi.

Sevgi Evleri’nden personel alınması durumunda olacak olanlardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın sorumlu olacağını belirten Serdaroğlu, “Basın açıklamasına rağmen ısrar devam edecekse o zaman Sayın Bakan gelip, burada çocuklara bakar. Nasıl bakar, onu da bilmem. Grev olduğunda bunu kendisi düşünecek” diye konuştu.

Basın açıklamasının bir uyarı olduğunu belirten Serdaroğlu, personel görevlendirme yazısı yürürlükten kalkmazsa veya Sevgi Evleri’ndeki söz konusu personelin yerine biri gelmeden görevlendirilirse olacak olanlardan hükümetin sorumlu olacağını kaydetti.

Bir soru üzerine, Sevgi Evleri’ne istihdam edilecek yeni personelin akitlerine başka kuruma görevlendirilemeyecekleri yazısının eklenmesi gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, geçen yıl bu uygulamayı başlattıklarını ve bir kişinin istifa ettiğini anlattı.

Başka bir soruya karşılık Serdaroğlu, çocuk sayısının artması ve emekli personel olmasının da eksiklerin oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Serdaroğlu, Sevgi Evleri’ne dört personel istihdam edilmesi için Maliye’den yetki beklendiğini de dile getirdi.