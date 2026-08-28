“Fiber optiğe olduğu kadar hukuka ve kurumlarımızın korunmasına da ihtiyaç var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkenin dijital dönüşümü için fiber optik altyapının bir gereklilik olduğunu ancak bu sürecin hukuka, kurumlara, yatırımcılara ve yurttaşların haklarına saygı duyularak yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan İncirli, Ünal Üstel hükümetinin hukuku ve toplumsal uzlaşıyı hiçe sayan yönetim anlayışını eleştirdi.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu stratejik projelere dikkat çeken İncirli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumsal uzlaşıyı sağlamayı bilmeyen, hukuku hiçe saymayı alışkanlık haline getiren bir hükümetle, ülkenin ihtiyaç duyduğu stratejik projelerin hayat bulması mümkün değildir. Ülkemizin fiber optik altyapısına olduğu gibi, hukuka, kurumlarımızın, yatırımcılarımızın ve yurttaşlarımızın korunmasına da ihtiyacı vardır."

"Türkiye ile iş birliği yaşamsal, çözüm hukuk ve uzlaşıda"

Türkiye Cumhuriyeti ile stratejik alanlardaki iş birliğinin önemine de değinen İncirli, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile ortak yatırımların ülke için yaşamsal olduğunu belirtti. Mevcut hükümetin aksine CTP’nin bu yatırımları doğru bir zeminde hayata geçireceğini ifade eden İncirli, "CTP olarak biz bu bilinçle, hukuku, toplumsal faydayı ve uzlaşıyı gözeterek stratejik yatırımları hayata geçireceğiz" dedi.