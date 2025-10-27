Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi

İstanbul ve çevre illerde şiddetli şekilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul'un pek çok ilçesinde hissedildi.

Bu depremden 2 dakika sonra 22.50'de 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

Avrupa Sismoloji Merkezi, depremin Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,0 büyüklüğünde olduğunu belirtti.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre deprem Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde gerçekleşti.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söz konusu depreme ilişkin bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Yerlikaya şunları yazdı:

"Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."