Baf’ta onlarca ilginç hikaye, muhteşem görüntüler ve 3 günlük kısa film coşkusu

Murat OBENLER

Uluslararası Baf Film Festivali (PIFF) bu yıl yine Baftaki kültür sanatın uğrak mekanlarından Technopolis 20’nin bahçesinde yer aldı.

23-25 Haziran tarihlerinde 8.kez gerçekleşen festival 3 gece boyunca dünyadan 21 kısa kurmaca ve belgesel film gösterilirken sinemaseverler hem kısa film seyretmenin keyfini çıkardı hem de sosyal bir ortamda tanışma, sohbet etme, filmleri konuşma imkanı buldu.

Kıbrıs, İspanya, Yunanistan, İtalya, Kırgızistan, Almanya, Fransa, Rusya, Özbekistan, Birleşik Krallık, Dominik Cumhuriyeti, Malezya gibi ülkelerden seçilen kısa filmlerin seyirciyle buluştuğu festival Kıbrıs’ın en geniş katılımlı ve köklü kısa film festivali özelliğini sürdürürken bu yıl hem kültürel hem de sayısal olarak seyirci rekoru kırılması da sevindirici haberlerden birisi oldu. Festival yöneticileri Nicolas Iordanou ve Sylvia Nicolaides’in açılış konuşmalarıyla başlayan her 3 gecede de Kıbrıs yapımı filmlerin ekipleri de festivale katılarak gösterimler sonrasında seyircilerle filmleri üzerine sohbetler etti.

Sinemaseverlerin her 3 gecede de verdikleri oylarla seyirci ödülünü de seçtikleri festivalde yöneticiler Iordanou ve Nicolaides bağımsız sinemayı ve film yapımını destekleyen ve gelişimine katkı koymaya çalışan bir festival olarak dünyadan bağımsız sinemanın iyi örneklerini Kıbrıs'ta yaşayan sinemaseverlere sunmayı amaçladıklarını söyleyerek sponsorlar olan pressmania, Bean Haus, C.A.P ve Technopolis 20’ye çok teşekkür ettiler.

Gösterim listesi

A NIGHT OF RIOTS (Cyprus)-Dir: Andreas Sheittanis

AIRHOSTESS-737 (Greece)-Dir: Thanasis Neofotistos

ARMAT (Switzerland)-Dir: Elodie Dermange

COSMOS VETERANS (Uzbekistan)-Dir: Inga Sukhorukova

DAPHNE (Cyprus)-Dir: Tonia Mishiali

EXIT WITHIN (Greece)-Dir: George Danopoulos

LE BUONE MANIERE(Italy)-Dir:Valerio Vestoso (2.gece Seyirci Ödülü)

OLD TRICKS (Italy)-Dir: Edoardo Pasquini, Viktor Ivanov

ONE WAY JOURNEY (UK / Dominican Rep.)-Dir: José Gomez De Vargas

P.D.O.(Protected Designation of Origin)(Fr.)-Dir: Samy Sidali (1.Gece Seyirci Ödülü)

PLEASE HOLD THE LINE (Malaysia)-Dir: Tan Ce Ding

SMOKE GETS IN YOUR EYES (Singapore)-Dir: Alvin Lee

SON OF THE SUN (Kyrgyzstan)-Dir: Dastan Madalbekov

SWEETIE PIE (France)-Dir: Alexandra Naoum

Öğrenci Filmleri

RECOIL (Israel)-Dir: Noam Sobovitz & Hila Salomon

THE BATHDAY (Russia)-Dir: Maria Antonova

BORN ANEW (Germany)-Dir: Bernhard Wohlfahrter

POLLINATOR (Cyprus)-Dir: Kyriakos Kakoullis

HIS BEST FRIEND (Israel)-Dir: Oz Zirlin

YUTA (Brazil)-Dir: Matheus Malburg

GET HOME SAFE (Germany)-Dir: Tamara Denić (3.Gece Seyirci Ödülü)