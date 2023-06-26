Baf’ta onlarca ilginç hikaye, muhteşem görüntüler ve 3 günlük kısa film coşkusu
8.Uluslararası Baf Film Festivali (PIFF) yine sinemaseverlere açık havada film izlemenin keyfini yaşattı.
Murat OBENLER
Uluslararası Baf Film Festivali (PIFF) bu yıl yine Baftaki kültür sanatın uğrak mekanlarından Technopolis 20’nin bahçesinde yer aldı.
23-25 Haziran tarihlerinde 8.kez gerçekleşen festival 3 gece boyunca dünyadan 21 kısa kurmaca ve belgesel film gösterilirken sinemaseverler hem kısa film seyretmenin keyfini çıkardı hem de sosyal bir ortamda tanışma, sohbet etme, filmleri konuşma imkanı buldu.
Kıbrıs, İspanya, Yunanistan, İtalya, Kırgızistan, Almanya, Fransa, Rusya, Özbekistan, Birleşik Krallık, Dominik Cumhuriyeti, Malezya gibi ülkelerden seçilen kısa filmlerin seyirciyle buluştuğu festival Kıbrıs’ın en geniş katılımlı ve köklü kısa film festivali özelliğini sürdürürken bu yıl hem kültürel hem de sayısal olarak seyirci rekoru kırılması da sevindirici haberlerden birisi oldu. Festival yöneticileri Nicolas Iordanou ve Sylvia Nicolaides’in açılış konuşmalarıyla başlayan her 3 gecede de Kıbrıs yapımı filmlerin ekipleri de festivale katılarak gösterimler sonrasında seyircilerle filmleri üzerine sohbetler etti.
Sinemaseverlerin her 3 gecede de verdikleri oylarla seyirci ödülünü de seçtikleri festivalde yöneticiler Iordanou ve Nicolaides bağımsız sinemayı ve film yapımını destekleyen ve gelişimine katkı koymaya çalışan bir festival olarak dünyadan bağımsız sinemanın iyi örneklerini Kıbrıs'ta yaşayan sinemaseverlere sunmayı amaçladıklarını söyleyerek sponsorlar olan pressmania, Bean Haus, C.A.P ve Technopolis 20’ye çok teşekkür ettiler.
Gösterim listesi
A NIGHT OF RIOTS (Cyprus)-Dir: Andreas Sheittanis
AIRHOSTESS-737 (Greece)-Dir: Thanasis Neofotistos
ARMAT (Switzerland)-Dir: Elodie Dermange
COSMOS VETERANS (Uzbekistan)-Dir: Inga Sukhorukova
DAPHNE (Cyprus)-Dir: Tonia Mishiali
EXIT WITHIN (Greece)-Dir: George Danopoulos
LE BUONE MANIERE(Italy)-Dir:Valerio Vestoso (2.gece Seyirci Ödülü)
OLD TRICKS (Italy)-Dir: Edoardo Pasquini, Viktor Ivanov
ONE WAY JOURNEY (UK / Dominican Rep.)-Dir: José Gomez De Vargas
P.D.O.(Protected Designation of Origin)(Fr.)-Dir: Samy Sidali (1.Gece Seyirci Ödülü)
PLEASE HOLD THE LINE (Malaysia)-Dir: Tan Ce Ding
SMOKE GETS IN YOUR EYES (Singapore)-Dir: Alvin Lee
SON OF THE SUN (Kyrgyzstan)-Dir: Dastan Madalbekov
SWEETIE PIE (France)-Dir: Alexandra Naoum
Öğrenci Filmleri
RECOIL (Israel)-Dir: Noam Sobovitz & Hila Salomon
THE BATHDAY (Russia)-Dir: Maria Antonova
BORN ANEW (Germany)-Dir: Bernhard Wohlfahrter
POLLINATOR (Cyprus)-Dir: Kyriakos Kakoullis
HIS BEST FRIEND (Israel)-Dir: Oz Zirlin
YUTA (Brazil)-Dir: Matheus Malburg
GET HOME SAFE (Germany)-Dir: Tamara Denić (3.Gece Seyirci Ödülü)