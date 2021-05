“Azınlık Hükümeti bu topluma hizmet etmiyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin bu topluma hizmet etmediğini belirterek, alınan her kararın atılan her adımın bunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Eğitimden, sağlığa kadar tüm sektörlerin sorun yaşadığı, toplumun büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda mağduriyet yaşadığı bir dönemde, bu sorunlara çare üretmesi gereken hükümetin önceliğinin ülkeye girişleri kolaylaştıracak adımlar atmak olduğunu belirten Özyiğit, “İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle Bakan’a sınırsız yetkiler verildiğini ifade etti.

Yapılacak değişiklikle inanç turizmi adı altında ülkeye gelip dergâh ve ibadet yerlerini gezmek isteyenlere, Bakana tek başına ikamet izni verme ve bir yıla kadar uzatma yetkisi verildiğini belirten Özyiğit, konuyla ilgili sorulan sorulara ilgili Bakanlar tarafından verilen yanıtların ve birbirlerini suçlamalarının işin vahametini ortaya koyduğunu kaydetti.

Meclis’te konudan habersiz şekilde konuşan Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun ilgili tüzük geçmesine rağmen ‘Çalışmanın yeni başladığını ve bu konuda bitmiş bir çalışmaları olmadığını söylediğini, Ataoğlu’nun ardından kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in ise kararın Lefke’deki Şeyh Nazım Tarikatı için alındığını açıkladığını, ardından da Turizm Bakanı’nın yaptığı açıklama ile İç İşleri Bakanını suçladığını belirten Özyiğit, “İşte hükümetin hali bu. Ne yaptıklarını kendileri bile bilmiyorlar” dedi.

Her bakanlığın ayrı bir hükümet gibi çalıştığını, bu dağınıklığın da zaten hükümetin icraatlarına da yansıdığını belirten Özyiğit, herkesin inanç özgürlüğüne saygı duymakla birlikte, inanç turizmi adı altında atılmak istenilen bu adımla birlikte ülke genelinde tarikatların yuvalanması için de zemin yaratılmak istendiği yönünde endişeleri olduğunu belirtti. Özyiğit, “Turizm sezonu açılmasına rağmen hükümet olarak halen planlama yapma, bu sezonun da kaybedilmesine neden ol. Turizmi çökme noktasına getir, turizm emekçilerini mağdur et, sonra da dönüp böyle kararlara imza at. Topluma hizmet bu mudur?” diye konuştu.

Özyiğit, halkın sorunlarına odaklanmayan, atamalardan başka bir gailesi olmayan, koltukta kalmak uğruna yasalara ve anayasaya rağmen adımlar atan hükümetin kendi toplumuna hizmet etmediğinin çok açık ve net ortada olduğunu vurguladı. Zaten azınlık olarak kurulan hükümetin, hükümet ortağı partilerin kendi içinde yaşadıkları sorunlar nedeniyle tamamen iş yapamaz duruma geldiğini belirten Özyiğit, “Bu azınlık hükümeti toplumun geleceğinden daha fazla çalmamalı. Koltukta kalmak uğruna yasalara rağmen adım atacaklarına uzlaşı yoluyla erken seçimin önünü açsınlar, toplumun beklentisi de zaten budur” dedi.