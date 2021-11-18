“Ayrıştırıyoruz ve dönüştürüyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Çevre ve Turizm Komitesi ve Tatlısu Belediyesi işbirliğinde başlatılan “Hedef Sıfır Atık” atık yönetimi projesi çerçevesinde başlatılan çalışmalar değerlendirildi.

Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde düzenlenen etkinlikte, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde pilot bölge olarak seçilen Tatlısu’da başlatılan proje kapsamında yapılan çalışmalar ve ulaşılan hedefler hakkında bilgi verilirken, atıkların ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesinin faydalarına ilişkin sunumlar yapıldı.

Sibel Tatar ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’ın konuşmalarıyla başlayan etkinlik Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi Başkanı Prof. Dr. Özge Özden ve Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Hasibe Kusetoğulları’nın sunumlarıyla devam etti. Etkinliğe bürokratlar, proje paydaşları ve bölge halkı da katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, nisan ayında Turizm ve Çevre Komitesi ile karar verip proje çalışmalarına başladıkları ve 5 Haziran “Dünya Çevre Günü”nde duyurmuş oldukları Hedef Sıfır Atık Projesi’nin özelde Tatlısu, genelde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemine değinerek, gelinen aşamadan duyduğu mutluluğu ifade etti.

“Konteynerler adamızda yaşamış Kıbrıs cüce fili ve Akdeniz foku şeklinde, gerçek boyutlarında yapıldı”

Tatar, konteynerlerin ülkeyi temsil etmesi adına geçmişte adada yaşayan Kıbrıs Cüce Fili ve Akdeniz Fok Balığı şekillerinde ve gerçek boyutlarında yapıldığını vurguladı. Tatar, ülke tarihinde önemli yer tutan cüce fillerin fosillerinin çıkarılması ve müzede sergilenmesine yönelik Aralık ayında yeni bir projeye başlayacaklarını duyurdu.

“Yıllardır çöp olarak kabul ettiğimiz atıklar önce ayrıştırılacak, sonra ham maddeye dönüştürülecek”

Hedeflerinin yüzde 70’ine ulaşıldığını ve günden günde bu oranın artacağını söyleyen Tatar, “Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez hayata geçen ‘Hedef 0 Atık Tatlısu Pilot Projesi’ ile yıllardır çöp olarak kabul ettiğimiz atıklar önce ayrıştırılacak sonra ham maddeye dönüştürülerek, çevre kirliliği önlenecek. Böylece beldenin şehirciliğine, turizmine ve ekonomisine katkı sağlanacak” dedi.

“Tüm belediyeler bu projeyi örnek alıp uygulamalı, hatta devlet politikası haline getirilmeli”

İnsanın temiz, sağlıklı bir çevrede yaşamasının en doğal hakkı olduğunu ve turizm ülkesi olmak isteyen ülkenin her bölgesinde bu uygulamaların yapılması gerektiğini de belirten Tatar, şunları kaydetti:

“Bu projeyi hayata geçirmek isteyişimizin bir diğer önemli sebebi de tüm belediyelerimizin bu projeyi örnek alıp, uygulaması, hatta bu uygulamanın bir devlet politikası haline gelip, gelecek hükümetler ve belediyeler tarafından hayata geçirilmesidir.”

Orçan: “Çevreyi korumak, plastik ve kağıt toplamaktan ibaret değildir. Topyekün düşünülmesi gerekir”

“Bu proje bir hayal olarak başladı ancak bugün gerçeğe dönüştü. Haklı gururunu yaşıyorum” sözleriyle konuşmasına başlayan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da, desteğinden dolayı Sibel Tatar ile duyarlılığından dolayı bölge halkına teşekkürlerini sundu.

Geçen günlerde yapılan İklim Zirvesi’ne ve burada sıcaklıkların, tahmin edildiğinden de yüksek, 2.5 derece dolaylarında olabileceği yönündeki değerlendirmelere dikkat çeken Orçan, gelecek nesilleri büyük bir tehlike beklediğinden önlemlerin kağıt ve plastik toplamadan öte olması, çevrenin topyekûn düşünülmesi gerektiğini belirtti.

“Sıfır atığa büyük ölçüde ulaşacağız”

Hayri Orçan, büyük emek sonucunda kısa sürede beklenilen sonucun üzerine çıktıklarının da altını çizdi ve kendilerine 1 yıllık süre verdiklerini, bu süre içerisinde sıfır atık hedefine büyük ölçüde ulaşacaklarını kaydetti.

Ülkenin birçok bölgesinde benzeri atık toplama ve dönüştürme çalışmaları olduğunu ancak atıkların sadece ekonomik değer olarak değerlendirildiğinden yakınan Orçan, bu projenin farkının da, sadece ekonomik değeri olanı değil, çevreyi kirleten her türlü atığı da kapsaması olduğunu belirti.

“Cam atıklarda da, kağıt ve plastikde de yüzde doksanlara ulaştık”

Hayri Orçan, başarılan hedefleri şu şekilde aktardı:

“En tehlikeli atıklardan biri olan cam atıklarda yüzde 90’a ulaştık. Aynı şekilde kağıt ve plastiğin toplanmasında yüzde 90’lara çıktık. Çevre Dairesi’yle işbirliğinde pil atıkların bertarafını sağlama çalışmalarına başladık. Tıbbi atıkların imhasına başlandı. Bölgede çıkan yağ atıklarının yüzde 85’lik kısmını topladık. En zor kısmı olan kompostlama için çalışmalara başlandı. Üç ay içerisinde evsel bitkisel atıklar gübreye dönüştürülecek. Yeni yapılan sitelere arıtma sistemi kurdurduk ve müstakil evler için TC Elçiliği ile proje başlattık. İleriki dönemlerde tüm atıklar geri dönüştürülmüş olacak.”

“Cumhurbaşkanlığımızın katkısıyla bir ilki gerçekleştirdik. Cam kırma ve dönüştürme makinesi aldık”

Cumhurbaşkanlığı’nın katkısıyla ülkede bir ilki gerçekleştirerek, cam kırma ve dönüştürme makinesi aldıklarını kaydeden Orçan, camları kumun içerisine katılarak, ekonomiye kazandırıldığını ve böylece taş ocaklarının daha az çalışması ve çevreye daha az zarar verilmesinin teşvik edildiğini ifade etti.

Orçan, “Sıfır atık derken laf ola iş yapmıyoruz. İnanan ve çalışan bir çalışma grubumuz var. Gelinen nokta ülkemiz ve geleceğimiz adına çok sevindirici. Projenin ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını dilerim” dedi.