Avunduk Şirketler Grubu: “Doğaya ve geleceğe bağlıyız”

29 Ekim Dünya Sürdürülebilirlik Günü dolayısıyla açıklama yapan Avunduk Şirketler Grubu, 2021 yılında hayata geçirdiği Mesaoria Farm projesiyle Kuzey Kıbrıs’ta çevreci ve sürdürülebilir süt üretimine öncülük ettiklerini vurguladı.

Grup açıklamasında, Mesaoria Farm’ın “akıllı çiftlik” modeliyle enerji verimliliği, atık yönetimi ve hayvan refahını merkeze alan üretim süreçleri geliştirdiği belirtildi.

2022 yılında 133 sağmal büyükbaşla üretime başlayan Mesaoria Farm’ın kısa sürede kapasitesini artırarak 250 sağmal ve toplamda 500 büyükbaşa ulaşmayı hedeflediği ifade edildi. Enerjisini güneşten alan çiftlikte, atıklar yeniden değerlendirilerek tarımsal üretimde kullanılıyor.

Açıklamada sürdürülebilir üretim anlayışına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

Gübre yönetimi sistemiyle inek atıkları katı ve sıvı olarak ayrılıp ekim dönemlerinde yeniden değerlendiriliyor.

Yerli üretim buğday ve mısır silajı kullanılarak dışa bağımlılık azaltılıyor.

Hayvan refahı için serinletme sistemli, yüksek tavanlı barınaklar kullanılıyor.

Avunduk Şirketler Grubu ayrıca, Meriç Dairy fabrikasında da sürdürülebilirliği üretimin her aşamasına taşıdıklarını belirtti. Fabrikanın elektrik tüketiminin %40’ının güneş enerjisinden karşılandığı, hellim ve kaşar üretiminden çıkan peynir atık sularının ise belediyeye ait arıtma tesisine ulaştırılarak geri dönüşüm sürecine dahil edildiği kaydedildi.

“Her damlası doğadan gelen Meriç sütü, bu sürdürülebilir döngünün bir parçası olarak sofralara ulaşıyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Bugün ve her gün doğaya saygılı üretim anlayışımızla daha yaşanabilir bir gelecek için çalışıyoruz” denildi.