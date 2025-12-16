Atatürk Öğretmen Akademisi’nin 88. Yıl Belgeseli “Büyük Miras”ın ilk gösterimi yapıldı

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) “Büyük Miras” adlı 88. Yıl Belgeselinin ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirildi.

Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada akademinin tarihçesini anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise akademinin yenilenen vizyonu ve bakış açısıyla yoğun bir çalışma süreci içinde olduğuna işaret etti.

Geçmişte akademiyle ilgili tartışmalar yaşandığını, ancak artık akademinin tartışma konusu olmaktan çıkarıldığını kaydeden Çavuşoğlu, akademiye büyük sorumluluklar yüklendiğini belirterek, hedeflerinin Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tartışılması değil, omuzlarına yüklenen sorumlulukları başarıyla taşıması olduğunu söyledi.

Akademinin uluslararası platformlarda daha güçlü temsil edilmesi gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, akademisyenlerin uluslararası toplantılara katılımının ve mezunların dünyadaki denklik süreçlerinin bu doğrultuda ele alındığını aktardı.

Akademinin ruhunun hiçbir zaman yok edilemeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, akademiyi yalnızca öğretmen yetiştiren bir kurum değil, millî düşüncenin sembolleştiği bir merkez olarak gördüklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, “Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler hedefine ulaştıran somut bir merkez olarak görmekteyiz. Bu bakış açımızla, ‘Köklü geçmiş, güçlü gelecek’ sloganına uygun bir şekilde akademiyi güçlendirmek adına hep birlikte büyük gayretler ortaya koyduğumuzun altını çizmek isterim.” dedi.

Akademinin ekonomik yapısında iyileştirmeler yapıldığını ve herhangi bir ekonomik sorunu olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, bu imkânların yeni bakış açısıyla eğitim yatırımlarına ve geleceği şekillendirecek projelere dönüştürüleceğini söyledi.

Akademide kadrolu yapının kaldırıldığını ve sözleşmeli bir yapıya geçildiğine işaret eden Çavuşoğlu, “Vakit geçirenlerle değil, çalışanlarla birlikteyiz.” ifadelerini kullandı.

“Siyaset bizim için Atatürk Öğretmen Akademisi’nin yolundan bile geçemez.” vurgusu yapan Çavuşoğlu, akademiyi siyasetten arındırdıklarını ve bunun yapılan münhaller ile değerlendirmelerle ortada olduğunu belirtti.

Birinci sınıflarda kapsamı genişletilmiş ve geliştirilmiş yeni bir müfredatın uygulanmaya başlandığını aktaran Çavuşoğlu, öğrencilerin yoğun bir eğitim sürecinden geçirileceğini belirtti.

Geleceği inşa edenlerin öğretmenler olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Bayrağımızı, devletimizi, halkımızı yaşatacak liderler yetiştireceğiz. Bu liderler Atatürk Öğretmen Akademisi’nde yetişen seçilmiş öğrencilerdir.

Onları da yetiştirecek olan akademisyenlerimizdir.” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, akademinin yasasının yenilenerek daha geniş kitlelere hizmet edecek bir yapıya kavuşturulmasının da hedefler arasında olduğunu söyledi.