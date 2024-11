Aşkın gücünün ikili faşizmi yendiği film Akama seyirciyle buluştu

Murat OBENLER

Kıbrıslı yapımcı ve yönetmen Panikos Hrisanthu’nun “Akama” filmi 18 Kasım Pazartesi gecesi Arabahmet Kültür Evi’nde gösterildi. Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcılığı’na bağlı Çağdaş Kültür Dairesi’nin desteğiyle ve toplumlararası çatışmaların başladığı 1964’ün 60’ıncı yılı ve 1974’teki Türkiye’nin askeri müdahalenin 50.yılı dolayısıyla Yakınlaşma için Kıbrıs Filmleri ve Yeşil Hattın Kıbrıs Filmleri temaları ile düzenlediği film gösterimlerinin Kıbrıslı Yakınlaşma Filmler başlığı altındaki serisi Costas ve Rita Severis Vakfı (CVAR) ile ARKHE Lefkoşa işbirliğiyle sinemaseverlerle buluşuyor.



Kıbrıslı Türkler ve Rumlar birlikte izledi

Panikos Hrisanthu’nun Türkiye, Yunanistan, Macaristan ve Kıbrıs ortak yapımı olarak 2006 çektiği ve Türkçe-Rumca altyazılı olarak gösterilen filmi Arabahmet Kültür Evi’nde Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar birlikte izledi. Aşırı sağcı kesimlerden aldığı tehditlerden dolayı çekildiği dönemde ülkede gösterilmesinde çeşitli sıkıntıların yaşandığı film başta Venedik olmak üzere birçok festivalde daha gösterilmişti.

Aslen Kıbrıslı Türk olan Ömer’in Rum bir kız Rhodu’ya aşık olması eksenin gelişen olayları ve etrafındaki absürd boyutlara varan fanatizmle mücadelesini konu alan filmde etrafında bulunan herkes aksi istikamete, ayrılık ve taksime yönelirken, kaderin Ömer’i sevdiği kadınla birlikte olmak için savaşmaya itişi anlatılır. Ömer çifte fanatizmle örülü bir ada toprağında ayakta kalmak için özel hayatını istila eden ve darmadağın etmeye çalışan mantıksız, milliyetçi fanatizmle boğuşması gerekmektedir. Doğal güzelliğiyle Kıbrıs’ın koruma altındaki ender alanlarından Akama yarımadasını sembolize eden Ömer’in kod adı bir nevi masumiyeti ve doğal sevgiyi temsil ediyor. Sevgililerin arkadaşlarından uzakta dağlarda yaşamaya zorlanan aşklarının tüm imkansızlıkları aşabildiğini gösteren film duygusal olarak da seyirciyi etkiliyor.

Filmde bu aşkın ölene kadar sürmesi ve gerçek yaşamdan hikayeleri alınan bu iki kişinin (Androligu köyünden Hasan ile Druşa köyünden Hambu) mezarlarının da yan yana olması (Hasan’ın müslüman mezarlığı kenarında ve Hambu’nun da mezarlığın sınırının hemen dışında ama Hasan’ın yanında) ortaya gerçekten ölümsüz bir aşk hikayesi çıktığını gösteriyor. Yönetmen de acılarla,çatışmalarla, faşizan eylemlerle ve kayıplarla dolu Kıbrıs adasında ölümsüz bu aşkı anlatmayı seçmek ile savaş karşıtı ve barışçıl bakışını ortaya koyuyor.



Hrisantu : “Niyazi Kızılyürek ile Hasan’a verdiğimiz söze sadık kaldık”

Yönetmen Panikos Hrisantu film gösterimi sonrasında gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde bir nevi gerilla sineması modeli dostu Niyazi Kızılyürek ile Hasan’ı ziyarete gittiklerini ve sohbet ortamında hayat hikayesini de bir nevi gizlice (kendisini rahatsız etmeden daha doğru bir ifade olabilir) kaydettiklerini söyledi. Hasan’ın kendilerinden bu hikayeyi ölümünden sonra toplumla paylaşma talebini de Niyazi Kızılyörek ile ona verilmiş bir söz olarak verdiklerini aktaran Hrisantu, Niyazi Kızılyürek’e tüm bu yolculuktaki mücadele arkadaşlığı, dostluğu ve desteği için çok teşekkür etti.

ARKHE Lefkoşa Gösterim Programı

25.11.2024… Searching for Hendrix(Hendriksi Aramak)-Yön:Marıos Piperides

02.12..2024… Parallel trips(Paralel Yolculuklar) -Yön:Panikos Hrisantu

09.12.2024… The Story of the Green Line(Yeşil Hattın Hikayesi)- Yön:Panikos Hrisantu