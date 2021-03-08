8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU’ya üye sekiz sendikanın kadın büroları, ortak bir video aracılığıyla barış mesajı verdiler, “Askersizleştirilmiş, bağımsız bir federasyon” çağrısında bulundular.

PEO, DEV-İŞ, BES, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, KOOP-SEN, DAÜ-SEN tarafından yapılan ortak açıklamanın her bir paragrafını, her bir sendikayı temsilen birer kadın sendikacı okudu. PEO’yu temsilen Marina Stavrinu, DEV-İŞ’i temsilen Sevgül Uludağ, KTÖS’ü temsilen Emel Tel, KTOEÖS’ü temsilen Selma Eylem, BES’i temsilen Fatoş Katrancıoğlu, KTAMS’ı temsilen Ülfet Kral, KOOP-SEN’i temsilen Simge Özgürlü ve DAÜ-SEN’i temsilen Hanife Aliefendioğlu’nun okuduğu video mesajında şöyle denildi:

“Bu yıl 8 Mart’ta hepimiz çok zor ve benzeri görülmemiş koşullarla karşı karşıya bulunuyoruz. Pandemi ve alınan önlemler, diğer yaşananların yanı sıra, kendi yurdumuzun içerisinde dolaşımı da engelledi ve ortak faaliyetlerimizi sınırladı. Ülkemizdeki binlerce emekçi kadına mücadele mesajımızı göndermek ve barış, eşitlik, sosyal adalet mücadelesinde seslerimizi birleştirmek için bu fırsatı değerlendiriyoruz.

Dünyanın dört bir yanında emekçi kadınlar mevcut sorunları daha da kötüleştiren pandeminin ağır sonuçlarını yaşıyor. Eşitsizliklerin keskinleşmesi, yoksulluğun, işsizliğin ve sosyal dışlanmanın artması, şiddet, cinsel taciz ve çalışanların haklarının çiğnenmesi olgularının yoğunlaşması karşısında ortak endişelerimizi dile getiriyoruz.

Sosyal devletinin ortadan kaldırılmasının yanı sıra bu ciddi sorunlara karşı koymak için gerekli politikaların ve yeterli önlemlerin olmamasının giderek daha fazla kadını çıkmazlara sürüklediğini ve günlük hayatta kalma mücadelesinde onları sosyal olarak savunmasız bir halde bıraktığını tespit etmekteyiz.

Aynı esnada ülkemizde ve bölgemizde yaşanan gelişmelerden duyduğumuz ortak endişeyi dile getiriyor ve tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası kimliği olacak, askersizleştirilmiş ve bağımsız bir devlet için, iki bölgeli iki toplumlu politik eşitliğe dayalı bir federasyon çerçevesinde Kıbrıs sorununun çözümü ve yurdumuzun yeniden birleşmesi mücadelesine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.

Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmeler Crans Montana'da kalınan yerden bir an önce yeniden başlamalıdır. İki toplumun liderlerini Birleşmiş Milletler tarafından belirtilen çözüm çerçevesine bağlı kalmaya ve önümüzdeki beşli konferansı yurdumuzun ve halkımızın yeniden birleşmesi hedefiyle değerlendirmeye çağırıyoruz.

Pandemi ve ortaya çıkan koşullar hepimizi yeni zorluklarla karşı karşıya getirdi. Kadın emekçileri sendikaları etrafında birlik olup, sağlık krizinin etki ve sonuçlarının emekçilerin sırtına yüklenmesine ve eşitliğin bir kez daha kurban edilmesine izin vermeyeceğimiz mesajını hep birlikte vermeye çağırıyoruz.

Kadınların ve erkeklerin emeklerinin meyvelerinden yararlanacağı ve ayrımcılıkların olmayacağı bir toplumu yaratacak barış, eşitlik ve sosyal adalet mücadelesine devam edeceğimizin mesajını hep birlikte vermeye çağırıyoruz.

1857’de New York’ta kadın emekçilerin sınıfsal mücadelesi, ortak vatanımızın kadınlarının mücadeleleri, bizim, çocuklarımızın ve yurdumuzun geleceği için her yeni mücadelede bize yolumuzu gösteren bir pusula olmaya devam ediyor.”