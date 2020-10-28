Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler

İncirli köyünde Ahna diye bilinen bölgede askeri yasak bölgeyi ihlal ederken yakalanan zanlılar S.Y. , C.A. ve A.Y. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlılar, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalacak.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Bulut, olguları aktardı. Polis, 27.10.2020 tarihinde İncirli köyünde Ahna diye bilinen köyde, saat 13.00 raddelerinde askeri yetkililerin siyah bir araç içinde, üç şahsın Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, olay mahalline gidildiğini ve zanlı S.Y’nin, zanlılar C.A. ve A. Y. ile birlikte askeri yasak bölgeyi ihlal ettiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, kamera görüntüleri incelendiğinde zanlı A.Y’nin araçtan inip, uzaklaştığını ve bir süre sonra dönünce tutuklandığını anlattı. Polis, üç zanlının da gezmek için konu bölgeye gittiklerini beyan ettiklerini ancak bölgede uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve et kaçakçılığı suçlarının işlendiğinin altını çizdi. Polis, zanlılar ile ilgili şüpheler olduğunu, alınması gereken ifadeler, kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.