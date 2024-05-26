ARTIK YETER

Başkent Lefkoşa’da 20 Mayıs Pazartesi günü başlattıkları eylemde sekizinci güne giren hayvan üreticileri, seslerini bugün birçok sendika, sivil toplum örgütü ve partilerin vereceği destekle daha da yükseltiyor. Geçtiğimiz hafta alınan genel grev kararı ile birçok sendika, sivil toplum örgütleri ve örgütlü üyeler bugün hayvancı ile sokakta...

Başbakanlık önünde geçtiğimiz hafta eylem başlatan hayvancılar, hafta boyunca hükümet edenlerle herhangi bir uzlaşı sağlayamazken, Başbakan Ünal Üstel ‘donmuş et ithali’ ile ilgili yaptığı açıklamada ülkeye etin geleceği açıklamasını yapmıştı.

-YENİDÜZEN ADIM ADIM TAKİP EDİYOR-

Naimoğulları: "Hükümet sadece cebini doldurmakla meşgul"

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, "konuşuyoruz duvara ama" dedi. Ülkenin insanının ucuza et yemesini hep biz istediklerini kaydeden Naimoğulları donmus kıyma ve et'le ne işleri olduğunu sordu. İşlerine gelince Türkiye söylediklerini kaydeden Naimoğulları, "Hayvancı üretici kalmadı. Hükümet güneyi dilinden düşürmez oldu. Hükümet sadece cebini doldurmakla meşgul. Sen halkın dilinden ne anlan" dedi. Eylem alanında 'Hükümet İstifa' sloganları yükseliyor.

Bengihan: "Ülkemiz kötü yönetiliyor"

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ülkenin gailesini çekenlerin bugün meydanda olduğunu söyledi. Bengihan, "Bugün yine meydanlardayız. Ülkemiz yoksulluğa ve yokoluşa sürükleniyor. Ülkemiz kötü yönetiliyor, insanımız sefalete sürükleniyor. Toplumsal dayanışma için meydandayız" dedi. Kültür ve kimliğimizin yanı sıra çocuklarımız için meydanda olduklarını kaydeden Bengihan, "Memleket bizim biz yönetelim" ifadelerini kullandı.

SAAT 11.00

Eyleme destek veren siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütleri pankartlar ve sloganlarla Başbakanlık önüne ulaştı.