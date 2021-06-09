Arpa ithali gecikti, hayvancı tedarikte sıkıntılı

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ambarlarından birkaç gündür yeterli oranda arpa temin edilemediği gerekçesiyle yem ihtiyacının tam anlamıyla karşılanamadığını ifade etti. Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci ise ithal arpanın ülkeye gelişinin biraz geciktiğini ifade etti.

İç piyasada çiftçi ile hükümet arasındaki uzlaşmazlık nedeniyle yemlik arpa alımlarının yapılmadığını anımsatan Naimoğulları, önceki gün itibariyle bu konuda anlaşmaya vardıklarını, bu yıl üretilen yerli arpanın fiyatının 2,15 Kuruş olarak ortaya konduğunu belirtti.

Fehime ALASYA

Hayvancıların, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ambarlarında birkaç gündür yeteri kadar arpa temin edemediği belirtildi. Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, çok az arpa verildiği gerekçesiyle hayvancının yem ihtiyacını karşılayamadığını ifade ederken, Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, yerli arpa verildiğini, arpa ve yem konusunda sıkıntı olmadığını belirtti. Deveci, ithal arpanın ülkeye gelişinin biraz geciktiğini, Pazartesi adaya geleceğini kaydetti.

İç piyasada çiftçi ile hükümet arasındaki uzlaşmazlık nedeniyle yemlik arpa alımlarının yapılmadığını anımsatan Naimoğulları, önceki gün itibariyle bu konuda anlaşmaya vardıklarını, bu yıl üretilen yerli arpanın fiyatının 2,15 Kuruş olarak ortaya konduğunu belirtti. “Çiftçi arpasını vermeye başlayacak. İthal arpa da gelince bu sıkıntı ortadan kalkacak” dedi.

Yem tedarikindeki sorunun ortadan kalkması ve yerli arpa konusundaki uzlaşı ile yeni sıkıntılar doğabileceği öngörüsünü de paylaşan Naimoğulları, ‘istikrar’ olması gerektiğinin altını çizdi.

Tarım Bakanlığı Müsteşarı: “Sıkıntı yok”

“Bu yönde bir sorun bize yansımadı. İthal arpa bitti ama yerli yemlik arpamız var onu veriyoruz. Pazartesi yeniden ithal arpa adaya gelecek”

Arpa ile politikası çerçevesinde sürekli çalıştıklarını ifade eden Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, hayvancıya yem olarak yerli arpa verildiğini, arpa ve yem konusunda sıkıntı olmadığını belirtti. “Bu yönde bir sorun bize yansımadı. İthal arpa bitti ama yerli yemlik arpamız var onu veriyoruz.” dedi.

Deveci, ithal arpanın ise Pazartesi yeniden adaya geleceğini kaydetti.

Hayvancılar Birliği: “Dün anlaştık, bu yıl üretilen yerli arpanın fiyatı 2,15 TL olarak ortaya koyduk”

“Birkaç gündür yeteri kadar arpa temin edemedik. Çok az arpa verildi. İç piyasada çiftçi ile anlaşma yapılmadığı için yemlik arpa alımları yapılmıyordu. Dün anlaştık”

Birkaç gündür TÜK’te yeteri kadar arpa olmadığını kaydeden Naimoğulları, olan arpanın da çok az verildiğini ve hayvancının yem ihtiyacını karşılayamadığını anlattı. “İç piyasada çiftçi ile anlaşma yapılmadığı için yemlik arpa alımları yapılmıyordu. Dün anlaştık, bu yıl üretilen yerli arpanın fiyatı 2,15 TL olarak ortaya koyduk. Devlet tek taraflı bunu 2 TL olarak açıklamıştı. Çiftçi arpasını vermeye başlayacak.” dedi.

Bunun yanında yaklaşık bir haftadır ithal arpanın gelişinde de gecikme olduğunu, bunun da arpa sıkıntısını olumsuz etkilediğini kaydeden Naimoğulları, “Hayvancı yemini kendi yapıyor ve arpa en çok kullanılan üründür. Hem küçük hem büyük baş hayvancı yeme talep gösterdi. Haziran sonuna kadar fiyatların aynı kalacağını taahhüt ettiler. Türkiye’den ithal arpa gelecek ve eksiklik de giderilecek.” yorumunda bulundu.

“İstikrar şart”

İthal arpa kullanımından yerli arpa kullanımına geçilecek olmasının iki tehlikeli durum yarattığını anlatan Naimoğulları, şöyle devam etti: “İki tehlike var. İthal arpa kullanımından yerli arpaya geçilecek bu da hayvanın beslenmesi ve süt verimiyle ilgili sıkıntı doğabilir. Bu daha önceden planlayıp küçük adımlarla hareket edilmeliydi. Bir anda olmamalıydı.

İkinci risk ise aylık ihtiyacımızın görülüp görülemeyeceğidir. Arpanın cinsi, kullanım miktarını değişirsek hayvanlarımızda sıkıntı yaşarız, bu nedenle istikrar lazım. TÜK’ün mali yapısı çok sıkıntılı. Arpa bile getiremez durumda. Hükümetin bu kurum yapısını elden geçirmesi gerek.”

“Komite görüşmelerinin başladı”

Naimoğulları, geçtiğimiz hafta başlatılan ve araçların Meclis önünden çekilmesiyle devam ettiği ifade edilen eylemle ilgili ise komite görüşmelerinin başladığını belirtti. “Şimdilik olumlu gelişmeler var. Sonuç alamazsak oturup beklemeyeceğiz. Komite görüşmelerinin sonucunu yine sizlerle paylaşacağız” dedi.