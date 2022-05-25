Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği ve Akdeniz Narenciye İhracatçılar Birliği’nin birlikte oluşturduğu “Narenciye İhracatçı Birlikleri” dün bir basın açıklaması yaptı.

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Ve dedi ki; “... pazar günü, bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan iş kazası hakkında basında yanlış haberler yer aldı... Forkliftin yük ağırlığı nedeniyle devrildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor...”

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Kardeşim, ölen kadın 69 yaşındaydı...

Çalışmaması gerekiyordu...

Üstelik günlerden Pazar’dı...

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Hep aynı mantık...

Hep bir saptırma çabası...

“Türkiye giderse Rumlar bizi kesecek” felsefesinin ya da oyununun bir benzeri...

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Forklift ağırlıktan dolayı devrilmemiş!

Kardeşim, şu ya da bu şekilde, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığına ilgili makamlar ya da yargı karar verecektir de, tekrar ediyorum, merhume Fatma Taşçı 69 yaşındaydı ve günlerden pazardı...

Ortada “bariz” suç vardır!

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Ve devlet mi?

Bir şeyler mi yapmalı?

Ma which devlet?

KKTC devleti?

Arkadaşlar partilimizdir!

Devletimiz sahtedir!

Hade vauuuv, olan zavallı kadına oldu!

Utanmak!

Ersin Tatar’ın bizzat kendisinin gidip de künyesiz bir sanal gazeteye açıklama yaptığını düşünmüyorum ama bu sanal gazete, Tatar’ın ağzından açıklamalar yayınlıyor.

Ne mi diyor?

Bakacağız...

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Mesela dün bu sanal gazete dedi ki, “Tatar bize konuştu”...

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“Hayır konuşmadım” derse, buyursun ilgili gazeteyi yalanlasın...

Ama yalanlamadığı sürece, demek ki söylemiş!

Ne mi demiş?

“Üç beş Rum dönmesi çıkmış, bir federasyon sevdası tutturmuş...”

Aynen bu ifade!

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Yani KKTC’nin Cumhurbaşkanı’na göre federasyon istemek küfür edilmesi gereken bir şey!

Çünkü “federasyon sevdalısı” dediği kişilere ne diyor?

“Rum dönmesi!”...

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Bunu söyleyen kişi, “ben cumhurbaşkanıyım” diyen biri!

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Başka ne diyor?

“Üç beş Rumcu sefil” diyor...

Evet, bu sözler, KKTC’nin cumhurbaşkanına ait!

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Rum dönmesi!

Yani “daha önce Rum olup, sonradan Türkleşen” mi demek istiyor yoksa, başka anlam mı vermek istiyor doğrusu araştırmadım ama bu söylemlerde, küfür var, ahlaksızlık var, hakaret var...

Ve tekrar ediyorum, bunu söyleyen bir “cumhurbaşkanı”!

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Kendisi utanmıyor çünkü utanmayı bile bilmiyor!

Ama biz ne yazık ki bu adamı seçtiğimiz için utanmak zorundayız!

Ben çok utanıyorum!



UBP’lilerin tümü Ünal abi tek aday çıktı ve geçen Pazar günkü kurultayı kazandı gibi davranıyor



UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak dün dedi ki; “... Kimse, kürsüye çıkıp, biz ve iradesini temsil ettiğimiz vatandaşlarımıza ağzına geleni söyleyip, sonra da hiç bir şey yokmuş gibi yerine oturacağını sanmasın...”

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Sevgili vekilim...

Seçtiğiniz genel başkanı, temsil ettiğiniz seçmenlerin seçtiği başbakanı gözünüzün önünde değil ağızlarına geleni söyleyerek, İngiliz copuyla döve döve yerin dibine soktular, gıkınız çıkmadı! Doğrusu bu söylediğiniz de pek inandırıcı gelmedi!

Keşke, Faiz Sucuoğlu’nu ve tüm UBP’yi rezil ederlerken de ses çıkaraydınız!

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Emrah Yeşilırmak’ın “kabadayı” olup olmadığı beni ilgilendirmez...

Ama, Meclis’te CTP’li Vekil Devrim Barçın’a gösterdiği tepkinin arkasında, aslında ondan çok önce Faiz Sucuoğlu’na yapılanlara ses çıkaramamanın burukluğu ve ezikliği var diye düşünüyorum...

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Bu arada, Faiz Sucuoğlu’nun vekillikten istifa etmemesi, yaşananları hala gizlemesi ve tüm UBP’lilerin de “her şey gayet normalmiş gibi” davranması da ayrı bir ruh halidir!

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CMIRS’in araştırmasına göre, toplumun ruh hali, tüm dönemlerin en kötü seviyesindeymiş...

Bence UBP’lilerde durum pek kötü değil!

Belki de tüm Dünya’da demokrasi tarihinin en ciddi rezaletini yaşadılar ama “ne oldu?” diye, eski genel başkanları Ersin Tatar’ın sorduğu soruyu sorarmış gibi bir halleri var!

Sanki hiç bir şey olmamış gibi!

Sanki geçen hafta olağan kurultay taptılar, Ünal abi tek aday çıktı ve kazandı gibi davranıyorlar!

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Ne mi oldu?

Ne olsun!

Rumlar bizi kesecek!

Devam edin da tamamdır!





Türkiye’de yayınlanan Daily Sabah adlı İngilizce gazeteye göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman, Haziran ayında Türkiye dahil bölgedeki beş ülkeyi ziyaret edecek... Daily Sabah’a göre, Prens’in ziyaret edeceği ülkeler, İngilizce isimleriyle şöyle: Turkey, Greek Cyprus, Greece, Jordan and Egypt...

Turkey biliyorsunuz Türkiye... Greece Yunanistan... Jordan Ürdün... Egypt de Mısır... Peki “Greek Cyprus” neresi? “Ebenizin ülkesi” dersem, hoşnutsuzluk olur mu? Neyse, ne demek istediklerini anladım da, çok büyük bir sorun var... Ersin Tatar, Prens Bin Salman’ı “Bize niye gelmedin?” diye kınayamayacak... Çünkü Prens’in en yakın ahbaplarından biri (fotoğraf), Ersin Tatar’ı böyle bir durumda kesin görevden alır! Hade cauuuuv!