Ara seçim analizi

Katılım oranı düşüktü, bu nedenle CTP’nin kazandığı seçim, “seçim değildir”…

Bu düşüncede olmaya kendi kendini zorlayan bir kesim var!

Katılım düşüktü evet ama CTP, çok başarılı olmuştur çünkü seçimi kazanmıştır!

CTP Genel Başkanı, parti yönetimi ve tabii ki Sami Özuslu, çok, hem de çok başarılıdır ve evet bu bir seçim zaferidir…

CTP iyi örgütlendi, seçime asıldı ve kazandı…

-*-*-

210 bin seçmenin yüzde 15 civarında oyunu almak başarı mı?

Katılanların yüzde 50’sini almak çok büyük başarıdır!

Elbette başarıdır!

Ve CTP başarmıştır!

Ayrıca, 210 bin kişi sandığa gitseydi, CTP ve Sami Özuslu’nun 210 binin yüzde 50’sini almayacağını mı söylüyorsunuz?

Emin misiniz?

-*-*-

HP, BKP ve YKP, resmi olarak seçimi boykot eden partilerdir…

Her üçü “haydi katılıyoruz” deseydi, oran yüzde 75 mi olacaktı?

Yapmayın Allah aşkına!

-*-*-

Evet, sisteme tepki vardır!

Evet, Meclis’e de tepki vardır!

Evet, UBP, YDP, DP ortaklığı Kıbrıslı deyişiyle rahmetliyi sıçırtmış durumdadır!

Evet, bu ülkenin Cumhurbaşkanı, tam bir kukladır!

Evet, siyasete güven yerlerde sürünmektedir!

Evet, bir grup seçmen Türkiye’dedir, bir grup da Londra’dadır!

Evet hava çok sıcaktı ve tek milletvekilinin hiç bir şeyi değiştirmeyeceğine inanıp da sandığa gitmeyenler de çoktur!

Evet, benzin parası olmadığı için veya boşuna benzin harcamamak için da sandığa gitmeyenler olduğu inancındayım!

Evet, bayram tatiline ekleme yapıp, 9 güne çıkaanlar da sandığa gidememiştir!

Ama, öyle ya da böyle, CTP’li seçmen sandığa gitmiştir, oyunu da adayına vermis ve kazandırmıştır!

-*-*-

Katılım oranı, rekor seviyede düşüktür ama sonuç itibarıyla bu seçim güvenilir bir ankettir!

-*-*-

Erken seçim olur mu?

Olmalı!

-*-*-

UBP, DP, YDP mi?

Sorgulamalı!

Kendi kendini!

Kendi kendini sorgulamanın adresi, olağanüstü kurulataydır!

-*-*-

TDP’liler ağırlıkta olmak üzere, ısrarla CTP’nin başarısını küçümsemeye çalışanlar vardır…

Lütfen yapmayın…

“Farazi konuşmak”la yol alınmaz!

Örgütlenin!

Eleştirdiğiniz hatta biraz da üzgünüm ama kıskandığınız CTP, gerektiği her zaman sizin adaylarınıza destek vermiştir!

Buna, Mustafa Akıncı dahildir, Mehmet Harmancı dahildir, Hüseyin Angolemli dahildir…

Hatta şunu söyleyeyim; “farazi konuşmak” gibi olmasın ama o günlerdeki anketler çok açıktı ki; son cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura Ersin Tatar ile Tufan Erhürman kalmış olsaydı, Erhürman’ın alacağı oy en az yüzde 60 oranında olacaktı!

-*-*-

Geçiniz!

Tacan Reynar kaliteli bir kardeşimiz…

Neden adaylığının reddedildiği konusunda kendi kendinizi de lütfen sorgulayın!

Sorumluluğu üstlenin, suçlu aramayın…

-*-*-

Öteki sol partilere gelince…

“Solda birlik” çağrısı yapmak yerine “solda birlik” olun!

Sadece seçim döneminde bu birliği sağlayın!

Karma sistem kalkmış olabilir ama mühürü ortak listeye vurun, tercihinizi ona göre yaparsınız!

HP ve TDP de bu ortak listede olabilir!

-*-*-

Tekrar etmekte fayda görüyorum; katılım oranının yüzde 30’u aşamaması, seçimi geçersiz veya hukuk dışı yapmıyor…

CTP, çok iyi bir adayla ve çok iyi bir çalışmayla tutarlı bir seçim süreci geçirdi ve kazandı…

UBP, kendi içindeki kavgalar hatta Tatar’ın saçmalıkları ile ciddi oy kaybı yaşadı…

-*-*-

Ve seçim sonucu, özellikle de Sami Özuslu’nun seçilmiş olması, kesinlikle demokrasiye tecavüz eden Ankara’nın dilbandilerine de bir mesajdır!

Belirtmekte fayda görüyorum…

Elciklerinizi çekiniz!

RMMO askeri Kıbrıslı Türkler!

Güney’de ülkenin ikinci büyük partisi komünist AKEL, Kıbrıslı Türklerle ilişkilerin geliştirilmesi için bir grup öneride bulundu…

En büyük parti DİSİ ve üçüncü büyük DİKO, beklenmedik bir şekilde, AKEL’in önerilerini destekledi!

Çok önemli ve çok değerli bir gelişme!

Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis de Eylül’de Kıbrıslı Türklere yönelik tedbirler açıklayacağını söylemişti!

“Çözüme, kucaklamaya doğru bazı gelişmeler” diyebiliriz…

-*-*-

Bu arada, çok ilginç bir okuyucu mektubu ilgimi çekti…

Cyprus Mail’de 25 Haziran 2023 günü yayınlanan bu okuyucu mektubunu Alexis Henderson diye bir kişi kaleme aldı…

-*-*-

Alexis kardeş özetle diyor ki, “... Kıbrıslı Türkler Kıbrıs'ı ve Kıbrıslı Rumları umursamıyor, sadece normal Türklerin sahip olmadığı Avrupa avantajları için Kıbrıs vatandaşlığına sahip olmanın faydalarını kullanıyor...”

Alexis haksız mı?

Hiç değil!

-*-*-

Alexis diyor ki; “Kıbrıslı Türkler, Türkiye'ye anavatan demeye devam ediyorlar ama 1960'tan beri Dünya tarafından Kıbrıs olarak tanınan ülke hakkında hiçbir şey söylemiyorlar.”

Yalan mı bu?

Değil!

Alexis yine haklı!

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Ve Alexis diyor ki, “... Yasal olarak Kıbrıs uyruklu bir ebeveynden doğan her genç gibi askerlik görevini yapmalıdırlar...”

“... Eskiden baban Kıbrıslıysa, Kıbrıs uyruğuna sahip olmasan da askerlik yapardın. Artık hangi ebeveynin Kıbrıslı veya yarı Kıbrıslı olduğu önemli değil, eğer Kıbrıs uyruğuna sahipsen ve askerlik yaş aralığındaysan, bu görevi yapmak zorundasın...”

-*-*-

Alexis’in bu söyledikleri neden önemli?

Çünkü, bizim taraftaki “kimliksizler” dediğimiz anne ve / veya babası Kıbrıslı olanlar kimliklerini – pasaportlarını istiyor ya!

Alexis Henderson’a göre, askerlik yapmayan Kıbrıslı Türkler, vatandaşlık hakkı almamalı...

İlginç bir görüş!

-*-*-

Çok şükür ben ve Ersin Tatar, askerlik yaşından büyüğüz!

Pasaportlarımızı ve kimliklerimizi garantiye almış durumdayız!

Gerçi, Tatar yine bir yolunu bulur bedelli olarak meseleyi hallederdi ama 15 ay daha askerlik yapamazdım doğrusu!

Üstelik de RMMO’da!

Rahat, hazır ol!

Elence de bilmiyoruz!

Ne garip bir konudur bu Kıbrıs konusu değil mi?

Yenidüzen ve Sim’in gururu; Sami Özuslu…